Pracovníci sociálního odboru opakovaně vyráží přímo do terénu a, jak sami uvádějí, nabízí pomoc a řešení. Samotné uchopení šance je poté již na dotyčných. „Do terénu vyrážíme opakovaně, obzvláště v letních měsících, kdy jsou ty skupinky větší a jsou na ulicích více vidět. Rozdáváme materiály s odkazy na konkrétní instituce a organizace,“ uvedl vedoucí sociálního odboru Tomáš Laz pro hustopečské webové stránky.

Sociální odbor se tak tímto způsobem snaží reagovat na stížnosti veřejnosti, která na skupinky opakovaně volá policii. Tito lidé však v zásadě zákon nijak neporušují, ač pro děti či ženy mohou působit nebezpečně.

PODÍVEJTE SE, JAK SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI POMÁHAJÍ V HUSTOPEČÍCH | Video: Youtube

„Rozumím tomu, že třeba ženy nebo děti, které kolem nich prochází, tak se necítí úplně bezpečně. Já osobně tyto pocity nemám, ani když s nimi mluvíme. Oni se tu schází proto, že se spolu cítí v bezpečí, rozumí si, a právě to porozumění je to, co jim chybí od té širší veřejnosti,“ dodal Laz.

Město vidí řešení právě v komunikaci a nabídnuté pomoci, nikoliv například v odstranění laviček z veřejného prostranství, neboť dotyčné skupinky by se stejně přesunuly jinam. Radní pro sociální oblast Michal Vejpustek zdůraznil, že město problém intenzivně řeší, ale nemůže nikoho nutit. „My tento problém samozřejmě vidíme a hledáme možnosti, jak zasáhnout, ty jsou však velmi omezené, protože pokud tito lidé sami pomoc nepřijmou, nemůžeme je nutit. Veřejné prostory monitorujeme, dbáme na to, aby nedocházelo k násilnostem či vandalismu, ale vykázat je odtud nemůžeme,“ uzavřel komentář Vejpustek.