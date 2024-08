O výrazné rozšíření nabídky provozoven rychlého občerstvení se má podle zjištění Deníku postarat fastfoodový řetězec KFC. Vyrůst má údajně nejen poblíž kruhového objezdu u břeclavského obchodního domu Tesco, ale i na dálnici D2. A to jak ve směru na Brno, tak i na Bratislavu.

Pamětníci na něj vzpomínají jako na jeden z prvních nonstop motorestů na Břeclavsku. Sláva Motorestu Ladná na dálnici D2 ve směru na Brno v katastru stejnojmenné obce už dávno pohasla. Pokusit se ji obnovit má nyní podle zjištění Deníku vedení amerického fastfoodového řetězce KFC. A skončit nemá jen u jedné provozovny. Ta druhá totiž podle všeho vyroste na druhé straně dálnice ve směru na Bratislavu.

Deníku to potvrdila jak starostka obce Ladná Renáta Priesterrathová, tak i zástupci břeclavského stavebního úřadu. „Stavební úřad skutečně vydal povolení ke stavbě KFC u dálnice severně od města ve směru Brno,“ přetlumočil David Mahovský z tamní radnice.

Kdy by investor se stavbou mohl začít, zatím jasné není. „KFC by mělo vyrůst jak v místech Motorestu Ladná ve směru na Brno, tak i na druhé straně ve směru na Bratislavu. Místa je tam dostatek, vejít by se tam restaurace měly obě,“ prozradila starostka Priesterrathová.

Provozovny původně amerického řetězce s rychlým občerstvením by tak na Břeclavsku měly být rázem rovnou tři. Zpráva o první se začala šířit už v únoru letošního roku. Stát má v blízkosti kruhového objezdu u břeclavského Tesca, které je součástí Aventin Shopping Břeclav.

„Podle mých informací by KFC mělo otevírat na podzim. Pravděpodobně v říjnu,“ naznačila marketingová manažerka společnosti Aventin Martina Mangová.

Bližší informace přímo od vedení společnosti KFC se Deníku zatím zjistit nepodařilo. „Naší dlouhodobou strategií je posílení pozice v regionech, abychom byli dostupní pro ještě více zákazníků. V tuto chvíli ale nemůžeme potvrdit informaci o otevření další restaurace právě v Břeclavi. Až to bude aktuální, budeme o dalších detailech vás i naše zákazníky informovat,“ poslala pouze stručné vyjádření Ivana Dlouhá Makalová, ředitelka KFC pro Česko a Rakousko.