Jak Deník již ke konci července informoval, čas přihlásit se do výběrového řízení měli přitom původně zájemci pouze do 26. srpna.

„Zatím nevíme, co bude dál. Stále ještě zakázku soutěžíme. Vyhlásili jsme ji v polovině července. Teď ovšem vyřizujeme dodatečné dotazy, a tak se i termín příjmu nabídek prodlužuje. Momentálně tak nejsme schopní ani říct, v jakém termínu by měly být nabídky vyhodnocené. Kromě dotazů totiž mohou přijít ještě i námitky,“ nastínil redakci místostarosta města Jakub Matuška.

Jasno o zhotoviteli oprav mohlo být přitom už dávno. To kdyby antimonopolní úřad v polovině června kvůli spojení podmínek v zadávací dokumentaci nezrušil původní výběrové řízení, na což břeclavští radní o měsíc později zareagovali vypsáním nového.

V napjatém očekávání, kdo se ujme suverénně nejnákladnější investice v historii města, jsou o další měsíc déle Břeclavští. Termín podání přihlášek do výběrového řízení na více jak půlmiliardovou rekonstrukci tamního koupaliště a krytého bazénu se totiž opět posunul . A to na konec září. Důvodem jsou dodatečné dotazy, jež musejí úředníci zodpovídat.

Krytý bazén v Břeclavi by tak měl být podle slov místostarosty v provozu téměř po celý podzim. „Předpokládáme, že bude fungovat do konce listopadu. Prováděli jsme nejnutnější opravy tak, abychom zajistili jeho provoz. Jakmile budeme vědět, že máme vysoutěženo, a budeme směřovat k podpisu smlouvy, zavčasu všechny uživatele bazénu informujeme,“ ubezpečil Matuška.

Nadále se tak v Břeclavi budou učit plavat kupříkladu děti školních tříd či školek. „Funguje plavecký klub Nautilus, trénovat chodí i akvabely a dál jedou školní kurzy, které pořádá pan Janík. Co však chybí, jsou kurzy plavání pro nejmenší děti. Baby klub zde na podzim není ani jeden. Zpravidla totiž trvají jejich kurzy šest až sedm týdnů, což by kvůli rekonstrukci nevycházelo,“ zdůvodnil David Bartal, správce koupaliště a krytého bazénu.

Za plaváním s miminky tak budou rodiče dojíždět do nedalekých Hustopečí. „Kapacitu máme naplněnou. Byli jsme nuceni rozšířit provozní dobu v sobotu a v neděli. Fungovat budeme už od rána. Plno je od osmi hodin zhruba do jedné hodiny odpolední. Veřejnost bude moci chodit od dvou do sedmi hodin odpoledne,“ přiblížil správce tamního krytého bazénu a koupaliště Aleš Proschek.

V týdnu zůstávají v Hustopečích hodiny pro veřejnost beze změny. „Všední dny máme taky narvané, a to už od rána. Se školami začínáme ve tři čtvrtě na osm a máme je tady do tři čtvrtě na jednu,“ konkretizoval Proschek.

Provozovatelé z Břeclavi i Hustopečích se shodli, že zájem o plavání v krytých bazénech je obrovský. I proto Břeclavské čekání na start rekonstrukce znervózňuje. „Připravení jsme. Jakmile řeknou, že jdeme na věc, stopneme provoz a pustíme se do toho. Zatím se termíny pořád posunují, což není moc příjemné. Ale snad to dobře dopadne,“ usmál se Bartal.

Rekonstrukce břeclavského koupaliště a krytého bazénu má spolknout 553 milionů korun bez daně. Opravu chtějí tamější zaplatit z úvěru. „Věříme, že dosáhneme na dotace v energetice, máme podanou žádost k Národní sportovní agentuře, nějaké peníze snad dostaneme i z ministerstva životního prostředí. Čeká nás změna parkovacího stání, což budou sice v kontextu celé stavby drobné, ale pořád jde o jednotky milionů,“ nechal se už v červenci slyšet Matuška.

Koupaliště i krytý bazén dosluhují. Koupaliště stojí od šedesátých let minulého století, stejně stará je tedy i technologie, která je již na hraně životnosti. Krytý bazén v Břeclavi funguje od roku 1994 a doplácí především na velkou energetickou náročnost.

Nové koupaliště počítá s nerezovými vanami bazénů i moderními a úspornými technologiemi. Ty mají zajistit areálu částečnou energetickou soběstačnost. Novinkou má být rekreační bazén, vnitřní tobogan nebo třeba wellnes.

