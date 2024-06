Méně než měsíc zbývá do začátku letních prázdnin. Zatímco pro žáky pobyt ve škole opět na nějaký čas skončí, pro pracovníky stavebních firem začíná dvouměsíční období intenzivních prací. Na Břeclavsku se budou práce týkat především ZŠ Na Valtické, MŠ Slovácká nebo ZŠ v Charvátské nové vsi.

Rekonstrukce. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Velká rekonstrukce hřiště čeká zmíněnou ZŠ Na Valtické. Výčtem novinek se bude jednat o travnaté fotbalové hřiště, běžecký ovál, doskočiště pro skok daleký nebo dvě další víceúčelová hřiště. Takové zkvalitnění sportovního zázemí školy vyjde na 27 milionů korun. Kromě venkovních prostor by se měla rekonstrukce zaměřit i na prostory vnitřní, konkrétně opravy školního atria. Podle prohlášení města Břeclavi má být hotovo do konce září.

První vlak z Vídně přijel do Břeclavi před 185 lety. Vesnice se změnila v město

Co se dalších rekonstrukcí týče, například MŠ Slovácká plánuje provést velkou rekonstrukci rozvodů, což školičku pro nejmenší vyjde na 5 milionů korun. Základní uměleckou školu čeká nová střecha při odhadované ceně 1,6 milionu korun. Základní škola v Charvátské Nové Vsi plánuje výměnu světel, zatímco v Poštorné je nutné rekonstruovat WC na ZŠ Komenského a rozšířit hřiště při MŠ Osvobození.

Mikulov a bezpečnostní analýza. Agentura se ptá občanů na jejich pocity

Vypsané instituce by se rekonstrukcí měly dočkat ještě letos, nicméně radnice eviduje potřeby i dalších škol. Projekty na ZŠ Kupkova nebo ZŠ Kpt. Nálevky budou pravděpodobně zařazeny do stavebních záměrů na rok 2025. Celkově se jedná o více než deset milionů korun, které město Břeclav investuje do vzdělání.