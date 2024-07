Podotkla, že změna dopravního značení vychází z doporučení policie a opírá se o analýzu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. To pro Deník potvrdil i vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Luděk Pazourek.

„V zónách označených třicítkou je úplně běžné, že se zachovává členění na vozovku a chodník a sníží se rychlost. Doporučuje se, aby přednost v jízdě byla celoplošně v dané ulici předností zprava. Pouze v odůvodněných případech se ponechává svislé dopravní značení. Doplnit je možné ještě jiné prvky na zklidnění dopravy,“ podotkl Pazourek.

V každé křižovatce takové zóny je tedy nutné přibrzdit a řídit se pravidlem pravé ruky. „Z hlediska bezpečnosti tento způsob vedení dopravy funguje velice dobře. Kupříkladu v případě Pavlovské bych řidiče jen těžko zbrzdil, kdyby věděl, že projíždí hlavní ulicí. Takto ho donutím přibrzdit, zpomalit a být opatrnější,“ zdůvodnil šéf břeclavské dopravky.

Úprava rychlosti v rezidenčních zónách v Mikulově. Mikulovským včetně některých zastupitelů vadí, že radnice tak výraznou změnu ve vedení dopravy začala komunikovat pozdě. „Občané nejsou vůbec informováni! Během dvou dnů jsem se stihla zeptat několika starších, kteří aktivně jezdí auty, a o nějakých změnách vůbec netuší! Takové věci se nesmí podceňovat! Pokud chcete takto zásadní změny, musíte dávat neustále a všude upozornění, vysvětlení a názorné zobrazení! Ať si lidé mohou zvyknout a nastudovat předem! Pak se nemůžeme divit, že to zvedne vlnu nesouhlasu," rozčilovala se kupříkladu Inka Pirogovová.

A pokračovala. „Zeptat se na veřejném zasedání deset dnů před platností těchto změn, co na to říkají občané, a nemít čas na změny, není nejmoudřejší. Notabene, když se o některých změnách lidi dozvěděli až tam,“ sdělila.

Novinku začali lidé v Mikulově více diskutovat už v minulém týdnu. A řada z nich se proti ní ostře ohradila. Opoziční zastupitel Richard Stacha dokonce hovoří o tom, že by se před takovou změnou nebránil ani vypsání referenda.

„Pokud je tak zásadní zásah do plynulosti provozu a bezpečnosti v Mikulově, klidně bych vypsal referendum. Není navíc možné, aby se něco tak důležitého projednávalo bez vědomí zastupitelů. Vidím jako podraz, že se o tom mluvilo pouze v kině mezi řádky v rámci informativní schůzky ke změnám v parkovacím systému. Tohle měl být samostatný zvláštní bod k projednání,“ řekl Deníku.

Podotkl, že zmínku o novinkách neobjevil ani v materiálech z rady města. „Pročítal jsem je, ale nikde jsem na to nenarazil. Vyplývá mi z toho, že věc řešil pouze místostarosta Ivo Hrdlička s odborem dopravy. Jediné, čeho jsem se dopátral, je, že rada města schválila investici pro dopravní značení. Částku však nikoli. Říká se ale, že jde o investici přesahující milion korun,“ naznačil Stacha.

Osobně je zcela proti platné novince. „Měli bychom ji rychle zvážit. Copak pro nás lidský život nemá žádnou hodnotu? Začínají prázdniny, děti nenaučíte přednost zprava jen tak. A co když je pak nějaké auto srazí? Kdo bude nést odpovědnost? Nebo jim snad máme zakázat jezdit na kole?“ kroutil hlavou Stacha.

S plánováním tak výrazné změny se podle něj mělo začít alespoň rok dopředu. „Mohli jsme vše pořádně připravit, provést osvětu na školách. Takhle ze dne na den už nic nedoženeme,“ povzdechl si.

Novinku by podle něj mohlo zvrátit snad jen vypsání mimořádného jednání zastupitelstva. „Být to na mě, rychle bych cedule sklidil a vrátil vše do původního stavu. Třicítku ať klidně nechají, ale přednost zprava ať zruší. Přibude jen smog a chaos. Možná bych z takového rozhodnutí vyvodil i důsledky. Protože pokud někdo rozhoduje bez vědomí kolegů, nemá na tak vysoké pozici co dělat,“ řekl ostře.

Že měla mikulovská radnice chystanou úpravu představovat lidem intenzivněji a mnohem dříve, připustil i Pazourek. „Lidé by ji pak nevnímali tak negativně, ale sžili by se s ní. Kdyby znali důvody, snáze by se s tím i smířili,“ domnívá se.

Vedení města si nicméně za novinkou stojí. „Přednost zprava je základní a nejjednodušší dopravní pravidlo. Řidič automaticky musí zpozornět, být více ohleduplný. Současně se jedná o univerzální pravidlo, které platí celosvětově, je v Evropě mnohem častěji využívané a řidič jsou na něj zvyklí,“ shrnula Ničová.

Se startem letních prázdnin v Mikulově vešel v platnost také nový systém parkování. Ten město rozdělil do tří zón. Radnice si od novinky slibuje zpřehlednění i úlevu pro místní. Rezidenční oblasti mají být jasně označené modrými pruhy. Ty však dosud chybějí.

„Během tohoto týdne bude kompletně aktualizované svislé dopravní značení, instaluje se nové a odstraňuje staré. Doplňující modré značení přijde postupně, v plánu máme začít příští týden. Je důležité si uvědomit, že nařízení platí od 1. července, a teprve od toho momentu je možné měnit dopravní značení v souladu s nařízením,“ zmínila mluvčí města.

Lidem pomohou s orientací i mikulovští strážníci. „Ti jsou s novým parkovacím systémem dobře obeznámeni a budou v prvních zavádějících týdnech nápomocni jak občanům, tak i návštěvníkům města,“ uklidnila Ničová.

Mikulovská radnice současně průběžně sbírá podněty obyvatel a návštěvníků. „Podkladem budou každodenní zkušenosti městské policie, správce systému společnosti Tedos a státních policistů. Po třech měsících systém vyhodnotí pracovní skupina,“ doplnila mluvčí.