Obchvat Břeclavi na obzoru. Letos žádost o povolení stavby, za rok začnou práce

Popojíždění v kolonách. To je v dopravních špičkách obvyklá situace při jízdě z centra města do místní části Poštorná nebo opačným směrem na hlavním tahu Břeclaví. Řadu let čekají tamní obyvatelé na vytoužený obchvat města. Zatím marně. Státní silničáři nyní pokročili v přípravě. V nejbližších dnech podají žádost o společné povolení. „Podáme do 30. června," řekl Deníku ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic ukázali novou vizualizaci budoucího obchvatu Břeclavi. | Foto: ŘSD

Téměř devítikilometrový úsek bude mít začátek poblíž mimoúrovňové křižovatky silnice I/55 s dálnicí D2, obloukem okolo města povede přes Boří les, zemědělské pozemky u továrny Fosfa a za městskou částí Poštorná se napojí na silnici vedoucí směrem na sousední Valtice. Součástí stavby bude několik mostů i podchod pro pěší. Trasa plánovaného obchvatu Břeclavi.Zdroj: ŘSD Požár v areálu Alcadrain v Břeclavi. Hořela střecha administrativní budovy STAROSTA: BUDEME SE MODLIT Břeclavský starosta Svatopluk Pěček věří, že stavební povolení by mohli státní silničáři získat do konce letošního roku. „Pak se budeme jenom modlit, kdo podá odvolání, jak je tady v české kotlině zvykem," komentoval Pěček. Stavba obchvatu Břeclavi má podle nynějších plánů státních silničářů začít v roce 2025 a hotovo má být o tři roky později. „Předpokládané stavební náklady jsou 2,4 miliardy korun bez daně," vyčíslila už dříve mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Konec zmatků v Mikulově. Silničáři dokončili opravy průtahu města PO OBCHVATU DEVADESÁTKOU Maximální rychlost pro jízdu po obchvatu města bude devadesát kilometrů v hodině. V místě křižovatek pak sedmdesátka. O obchvatu jsme psali také ZDE. Obchvat má odlehčit nyní přetíženému průtahu města, kudy jezdí denně tisíce řidičů. Problémy tam nastávají především ve špičkách. „Nedej bože, když se tam stane nějaká nehoda. Když jsem viděl chodit děti ze školky kolem aut v kolonách a výfukové plyny jim čoudily pod nos, říkal jsem si, co je důležitější. Jestli pár stromů nebo zdraví dětí," komentoval před časem například Marek Babisz. Břeclavští žáci chrání ptáky. Na zastávky lepí siluety proti nárazům ZMĚNA ČÍSLOVÁNÍ SILNIC Po dokončení se z obchvatu stane silnice I/55, změní se i označení dalších. „Silnice uvnitř města se budou předávat kraji, některé městu. Jednání pokračují. Je to na dobré cestě," poznamenal Pěček. Ředitelství silnic a dálnic vyšlo už před začátkem stavby obchvatu vstříc ochráncům přírody. Silničáři nechali vyhloubit tůně, pro žáby a čolky, nebo vysadit původní dřeviny. Ze statku ve Velkých Pavlovicích zbyly hromady suti. Nahradí je byty a obchody REKONSTRUKCE MOSTU VÝZVOU Výzvou bude podle Pěčka rekonstrukce mostu na pomezí centra města a místní částí Poštorná na silnici I/55. Původní most, který je na hranici životnosti, dělníci zboří. Místo něj postaví nový. „Počítáme, že letos na podzim začnou přípravné práce a stavba potrvá jednu stavební sezonu," nastínil Pěček. Opravu vyhlížejí řidiči s obavami. „Podařilo se nám prosadit provizoria. Jedno bude pro auta, druhé bude pro chodce a pro cyklisty. Neexistuje, aby tam byl průjezd na semafor. Na provizoriu bude platit dvacítka jako před několika lety u Nových Mlýnů a rychlost tam bude měřit radar," zmínil Pěček.

Tento článek jste si mohli přečíst díky vašemu předplatnému