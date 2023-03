I několik desetikorun je rozdíl v cenách za řízek s přílohou a polévkou v poledním menu, které nabízejí restaurace v Břeclavi. Podle průzkumu Deníku si nejlevnější řízek s bramborovou kaší mohou lidé dát v břeclavském bistru U Cukrovaru. Vyjde na 120 korun včetně polévky.Cena za řízek s přílohou a polévkou? V Břeclavi je rozdíl i stovka.

Obědy v restauracích pod sto korun jsou vzácností. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Nejlevnější obědové menu v tomto bistru pak zájemci seženou o desetikorunu levněji. Každý den jsou na výběr dvě jídla a stálá nabídka. Podle provozní Ivy Osičkové zdražování energií a surovin nepocítili nijak dramaticky. Hostů jim neubylo. „Nepociťujeme ani úpadek návštěvnosti, denně na oběd přijde mezi sto padesáti až dvěma sty lidmi,“ řekla Osičková.

Oblíbeným podnikem Břeclavana Davida Kordy je Restaurace u Čerta, dříve u Wozarů na bývalém autobusovém nádraží. „Pokud si nevařím doma, tak je mou jasnou jedničkou," sdělil. Smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem tam vyjde na 145 korun, včetně polévky.

Za stejnou sumu si dají kuřecí nebo vepřový řízek s bramborovým salátem včetně polévky také v restauraci Pipi Gril. Zdražování energií i surovin pocítila provozní Klára Strušková. „Nechceme jít s cenami nahoru, ale těžko se proti tomu bojuje. Například na začátku roku je úpadek zájmu návštěvníků všude, pociťujeme ho i my. Ale jelikož ceny držíme nízko, není to takový propad,“ uvedla Strušková. Podle ní na polední menu přijde do restaurace několik desítek zájemců denně.

V restauraci Pohoda si mohou dát strávníci smažený vepřový řízek s bramborovým salátem a polévkou za 225 korun. Je součástí týdenního menu. V Břeclavi patří mezi nejdražší.

ŘÍZKY V POLEDNÍM MENU NA BŘECLAVSKU

polévka, smažený vepřový řízek s lehkým bramborovým salátem (restaurace Pohoda, Břeclav) - 225 korun

polévka, řízek z krkovice na česneku, bramborová kaše (restaurace a penzion Praha, Mikulov) - 155 korun

polévka, smažený kuřecí řízek, bramborový salát (Restaurace u Čerta, Břeclav) - 145 korun

polévka nebo salátek, smažený kuřecí/vepřový řízek, bramborový salát (restaurace Pipi Gril, Břeclav) - 145 korun

polévka, variace smažených řízků s bramborovým salátem (restaurace Amalia, Valtice) - 140 korun

polévka, plněný vepřový řízek, bramborová kaše (bistro U Cukrovaru, Břeclav) - 120 korun

zdroj: menicka.cz, sociální sítě podniků

Někteří Břeclavané preferují jídla odlišná od české klasiky. Jedním z nich je třeba Roman Figura. „Na obědové menu normálně nechodím, občas zajdu v poledne na kebab. S cenou i kvalitou kebabu jsem velmi spokojený," tvrdí.

Podobné ceny jako v okresním městě mají u poledních menu s řízkem i podniky v okolních městech. Například restaurace Amalia ve Valticích nabízí variaci smažených řízků s bramborovým salátem a polévkou za 140 korun. O patnáct korun dražší je řízek z krkovice na česneku s kaší a polévkou v restauraci Praha v Mikulově.

Právě Amalia je jedním z podniků, kam občas míří na obědy se spolupracovníky i Jaroslav Válka. „Ve Valticích jezdíme také do Albera nebo do restaurace U Kapitána. Tam mají sněz co můžeš za 150 korun," zmínil mladík, který pracuje v sousedním Hlohovci.

Průměrná cena poledního menu v Jihomoravském kraji se podle společnosti Sodexo na konci loňského roku vyšplhala až na 189 korun. Oproti roku 2021 se jedná o nárůst o osmnáct procent, tedy necelých třicet korun. Ve srovnání s ostatními kraji je oproti Jižní Moravě dražší jen Praha a Středočeský kraj.

Ředitel marketingu Sodexo Jan Michelfeit očekává, že letos bude zdražování zřejmě pozvolnější, ale lidé je pocítí. „Platí, že stále víc strávníků už není ochotno zvyšující se ceny akceptovat,“ uvedl Michelfeit.

LUCIE BURIANOVÁ, MICHAL HRABAL