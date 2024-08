Proč se nemůžeme jít podívat k Obelisku? Kdo schválil zamezení vstupu? A je to vůbec legální, když je pomník součástí Lednicko-valtického areálu, který je zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO?

Desítky podobných komentářů se před pár dny objevily na sociální síti Facebook. Diskuze se rozpoutala pod jedním z příspěvků, který popisoval jednotlivé drobné stavby z pera předního lichtenštejnského knížecího architekta Josepha Hardtmutha.

Obelisk, mezi místními více známý jako Facka, se totiž nachází v soukromé stejnojmenné oboře břeclavského podnikatele Františka Fabičovice. Přístup k němu je zhruba už rok omezený. Zmizela branka, kterou se lidé v určené otevírací době do více jak pět set čtyřicet hektarů rozlehlého areálu mohli volně podívat.

„Zajímalo by mě, a určitě i veřejnost, kdo to povolil, a proč tomu tak vůbec je. Pokud by se podařilo docílit zpřístupnění památky, bylo by to fajn. Zpočátku bylo možné chodit hlavní branou. Později jen brankou. Teď vůbec,“ nechal se slyšet kupříkladu Laďa Klimo.