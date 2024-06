Břeclavští loni v listopadu odstartovali kompletní rekonstrukci pavilonu A tamního domova seniorů. Již nyní však vědí, že šibeniční termín dokončení na sklonku letošního roku nestihnou. Důvodem jsou neplánované vícepráce související se špatným technickým stavem původní stavby pocházející z osmdesátých let minulého století. Podívejte se s Deníkem, jak to na místě vypadá.

Několik desítek milionů a téměř až o rok více času budou muset připočítat Břeclavští k rekonstrukci pavilonu A tamního domova důchodců. Postup oprav totiž zkomplikovaly neočekávané vícepráce související se špatným technickým stavem původní budovy. Ta začala sloužit už v roce 1986.

„Bohužel se nám zde objevily věci, které jsme nepředpokládali. Dveře i skladba panelů v podlaze, což jsme museli nechat prozkoumat. I díky tomu máme zpoždění asi devět měsíců. A dopad to má samozřejmě i na cenu. Celkové náklady nyní odhadujeme na asi sto čtyřicet milionů korun,“ prozradil Deníku místostarosta města Jakub Matuška.

Radnice přitom původně počítala s investicí okolo sto šestnácti milionů bez daně. Jednašedesát milionů se jí podařilo získat jako dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí.

Zrekonstruovaná budova A bude mít po dokončení namísto původních čtyř rovnou pět pater. Spodní patro, které dosud sloužilo jako provozní, se přesune nahoru. „Ve směru k ulici Na Pěšině se budou nacházet šatny pro zaměstnance, naproti tomu pak spíše kanceláře související s provozem budovy. Tedy kancelář lékaře, rehabilitace, zázemí aktivizace a provozy, které nemusejí být v přímém kontaktu s klienty,“ představil ředitel domova David Malinkovič.

Kapacita celého zařízení zůstane i po rekonstrukci stejná, nicméně změní se počty klientů v jednotlivých budovách. „Ve vedlejší budově máme nyní dvoulůžkové pokoje. Jsou ovšem velmi malé, proto z nich po rekonstrukci Áčka uděláme jednolůžkové, čímž zvýšíme kvalitu poskytované péče. Klienty přesuneme do nově zrekonstruovaných prostor. Namísto stovky lidí v jedné a stovky ve druhé budově tak budeme mít poměr klientů sto čtyřicet ku šedesáti,“ vysvětlil Malinkovič.

Půdorysy budovy A zůstanou zachované. Doznají však výrazných změn odpovídajících péči o lidi důchodového věku v jednadvacátém století. Chybět nebude ani evakuační výtah za šest milionů korun.

„Kompletně nové a moderní bude sociální zázemí. Koupelny s toaletami budou konečně funkční, ne umakartové, které si lidé ještě pamatují z paneláků. Když bude tedy zapotřebí provést u klienta hygienu, bude to jednodušší a příjemnější,“ poznamenal ředitel domova důchodců.

Výrazně hezčí a s moderními technologiemi budou také centrální koupelny. „Samozřejmostí budou rozšířené dveře a kompletní bezbariérovost. Snáze tak bude možné vyjet s lůžky a manipulovat s klienty,“ poznamenal Malinkovič.

Každý pokoj pak bude osazený také klimatizací. „Náklady na elektřinu by z osmdesáti procent měla pokrýt fotovoltaika, kterou budeme mít téměř na celé střeše. Přecházíme také na odběrovou hladinu vysokého napětí namísto napětí nízkého, protože máme velký odběr. Výrazně ušetříme za distribuční poplatky. Předpokládáme, že to, co se na střechách vyrobí, tady i spotřebujeme. V rámci energetického managementu počítáme s úsporou asi dvaceti procent. Co ukáže realita, teprve uvidíme,“ vyčíslil místostarosta Matuška.