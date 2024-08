Nový školní rok znamená pro Střední školu Edvarda Beneše řadu novinek. Výčtem se jedná například o tři nová lycea, nový obor odborného učiliště nebo spolupráce s firmou Fosfa. Největší střední škola v regionu přes prázdniny nezahálela, naopak si upevňovala svoji oblibu, přičemž do nadcházejícího školního roku vstupuje se znovu překonanou tisícovku studentů.

Střední škola Edvarda Beneše zastřešuje Střední průmyslovou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště. Poslední jmenované učiliště se rozroste o nový obor, a to sice Instalatér. Dalším rozšířením jsou zmíněná lycea, jmenovitě technické, ekonomické a pedagogické, která by měla žáky komplexně připravit především na navazující studium na vysokých školách, ale možné bude určitě také jejich začlenění do praxe.

„Zejména pedagogické lyceum zaznamenalo obrovský zájem. Měli jsme více než devadesát uchazečů a vybírali jsme třicet. Třída bude skutečně elitní,“ zmínil ředitel školy Jiří Uher v tiskové zprávě. Žáci pedagogického lycea budou prozatím docházet na výuku do budovy Střední průmyslové školy, část výuky se bude uskutečňovat také v odborných učebnách břeclavské základní umělecké školy.

Z nadcházejícího rozšíření vyplývá i početní nárůst zapsaných žáků. Do nového školního roku by mělo nastoupit 1126 žáků. V nastupujícím školním roce se mimo jiné významně omladil učitelský sbor. Do týmu pedagogů nastupuje 18 nových kolegů, čímž se škola dostává na počet 152 zaměstnanců.

Ředitel Uher proto nastínil budoucí plány ohledně rozšíření učebních prostor. „Do budoucna počítáme s tím, že odborné učebny vybudujeme v budově bývalé obchodní akademie, kde by měla v následujících dvou letech proběhnout velká rekonstrukce. V roce 2026 by zde již měla odstartovat plnohodnotná výuka,“ uvedl Uher s odkazem na budovu, která je nyní kromě zrekonstruované tělocvičny neužívaná.

Další významnou novinkou je poté duální forma výuky, kterou Střední škola Edvarda Beneše startuje jako první střední škola v kraji. Partnerem je břeclavská společnost Fosfa. Duální forma výuky znamená, že žáci oboru Elektrotechnik pro automatizaci a robotizaci budou mít možnost rozvíjet své nabyté vědomosti v dílnách odborného výcviku, které společnost Fosfa zrealizovala ve svém areálu.

Společně s účastí Vysokého učení technického tak vzniká pomyslný trojúhelník škola – firma – univerzita, který žákům nabízí perspektivní růst v rámci jejich studií. „Duální formu vzdělávání posouvá ještě dál spolupráce s Vysokým učením technickým. Odborníci z Fakulty strojního inženýrství se podílejí na tvorbě školního vzdělávacího programu, aby zachycoval moderní trendy oboru, tvoří nové učebnice a zároveň budou přímo vyučovat v rámci odborného výcviku, do kterého jsme přenesli velkou část teorie,“ naznačil ředitel školy. Pomyslná „tripartita“ je v krajském měřítku unikátem.

Elektrotechnika je na Střední škole Edvarda Beneše dlouhodobě atraktivním a vysoce kvalitním oborem. Škola proto požádala o zřízení Institutu odborného vzdělávání. Pokud kraj žádosti vyhoví, škola se stane nositelem a garantem vzdělávání v tomto oboru pro celý region, respektive celý kraj. To by rovněž znamenalo investice, které kraj do školy v takovém případě vloží.

Posledními novinkami, které potěší všechny žáky, je poté kompletní Wi-fi připojení ve všech budovách školy, na Komenského nábřeží, v budově Středního odborného učiliště na Sovadinově ulici, ale i v Domově mládeže a v dílnách. Škole se podařilo síť zmodernizovat díky sponzorskému daru. Žáci se mohou těšit také na nová bistra s občerstvením, které bude provozovat společnost Refresh bistro.

