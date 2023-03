Svoz odpadu mají lidé v Přibicích zdarma. Někteří přesto vytváří skládky v lese

Různé druhy odpadu nasypané třeba na okraji lesa, podél řeky, potoka nebo silnice nachází v Přibicích na Brněnsku. Paradoxem přitom je, že tamní obyvatelé mají svoz komunálního odpadu i případný odvoz odpadů na sběrný dvůr zdarma. I nádoby získali zdarma. „Nepočítal jsem s tím, že by se našli nějací slaboduší lidé, kteří budou bordel navážet do řeky nebo do lesa a podobně. Bylo to na více místech," řekl přibický starosta Miroslav Effenberger.

Svoz odpadu mají lidé v Přibicích zdarma. Někteří přesto vytváří skládky | Foto: obec Přibice