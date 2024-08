V Jihomoravském kraji jde podle policistů už o zhruba desátý případ utonutí v letošním roce. Čerstvě v paměti mají lidé také tragédii ve vodách Vranovské přehrady či v zatopeném lomu v Blansku. „Statistika utonulých neexistuje. S kolegy jsme proto prošli případy, kterými jsme se zabývali. A skončili jsme na čísle deset. Logicky se projevuje sezonnost, to znamená, že se více lidí utopí v létě,“ prozradil jihomoravský policejní mluvčí David Chaloupka.

Rovných osmadvacet let Rakvičané věřili, že se tragédie vodám tamního oblíbeného rybníku Šutrák už navždy vyhnou. Z omylu je vyvedl až letošní červenec. Hladina tam totiž během pouhých čtrnácti dnů pohltila hned dva lidské životy. Nejprve utonul mladý cizinec . Ve středu pak starší muž .

Některý z těchto faktorů zřejmě sehrál roli i v případě středečního utonutí staršího muže v Rakvicích na Břeclavsku. Druhá tragédie během několika dní více jak dvoutisícovou vinařskou obcí otřásla. „Je to neštěstí, je nám to moc líto. Ale lidé opravdu nejsou opatrní. Často si myslí, že můžou všechno. Neměli by zapomínat, že Šutrák není koupaliště a plavání v něm je na vlastní riziko a zodpovědnost,“ poznamenal tamní starosta Pavel Rous.

close info Zdroj: Deník/Iva Haghofer zoom_in Rybník Šutrák

Přírodní vody mohou být zrádné. Nejinak je tomu i v rakvickém rybníku. „Koupávaly jsme se tam s kamarádkami každé léto roky. Chodívaly jsme zpravidla vždy na levou stranu pláže, kde byl velmi mírný a pozvolný vstup do vody. Věděly jsme, že vpravo, v blízkosti mola, je voda výrazně hlubší a spád by nás mohl překvapit,“ zavzpomínala třeba Kateřina Řezníčková.

Obezřetnost je na místě i podle starosty Rouse. „Určitě se ještě budeme se zastupiteli bavit o tom, zda bychom měli udělat nějaká opatření směrem k větší bezpečnosti, nebo nikoli. Domnívám se ale, že žádné upozorňující cedule nepomohou. Lidé jsou nezodpovědní. Dlouhá léta jsme zde měli cedule upozorňující na zákaz koupání psů a koní. Nerespektoval je téměř nikdo,“ zmínil starosta.

K jednotkám případů tonutí vyráželi letos k vodě také jihomoravští záchranáři. „Před pár dny jsme jeli do zatopeného lomu na Janičově vrchu v Mikulově. Měli jsme tam v péči ženu středního věku, která zřejmě přecenila síly a začala se topit. Poskytli jsme jí kyslík a převezli k další péči do břeclavské nemocnice. Dá se říci, že tohle je takový typický příklad letního zásahu k tonoucímu,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Velmi častými výjezdy jsou také ty za pacienty s úrazy po skoku do vody. Nejčastěji jde o zranění páteře. „Nezřídka nás ale přivolávají i k úrazům na vodních atrakcích, třeba na toboganech či skluzavkách,“ zmínila Bothová.

Policisté na nejrůznější úskalí pobytu u vody upozorňují každoročně třeba i kampaní Bezpečně u vody. Stejně tak připomínají základní pravidla chování i záchranáři.

NA CO SI DÁT POZOR pokud jdou lidé plavat s dětmi, nesmějí je ani na vteřinu spouštět z očí

lidé by neměli chodit sami, ale s doprovodem, který jim v případě potřeby zavolá pomoc

nepřeceňovat síly

neplavat do dráhy lodí

neskákat do vody tam, kde to člověk bezpečně nezná

obzvlášť nebezpečné je pak noční koupání v kombinaci s alkoholem

„Základní kategorií jsou děti. Pokud jdou lidé plavat s dětmi, nesmějí je ani na vteřinu spouštět z očí. Skutečně stačí jen pár sekund, trochu vody a může dojít k neštěstí,“ zdůraznila mluvčí záchranky.

Nebezpečí ale číhá i na dospělé. „Vždy doporučujeme, aby lidé nechodili sami, ale s doprovodem, který jim v případě potřeby zavolá pomoc. Stonásobně to platí u lidí, kteří trpí nějakou nemocí, kupříkladu epilepsií,“ podotkla Bothová.

Důležité pak je nepřeceňovat síly, neplavat do dráhy lodí, nepít alkohol, nebo neskákat do vody tam, kde to člověk bezpečně nezná. „Obzvlášť nebezpečné je pak noční koupání v kombinaci s alkoholem,“ doplnila mluvčí jihomoravských záchranářů.