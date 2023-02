Za celý loňský rok v Rajhradě přijali celkem 476 zvířat. Mezi nimi i 117 jedinců zvláště chráněných druhů. Včetně silně ohroženého dudka chocholatého nebo tří kriticky ohrožených orlů mořských. „Všechny tři jsme vypustili zpátky do přírody. A všechny se nám podařilo ve spolupráci s brněnskou veterinární univerzitou opatřit satelitním vysílačem. Byli zařazeni do programu sledování vzácných dravců," podotkl Sedláček. V prvním případě se jednalo o mládě, které čerstvě vypadlo z hnízda, a bylo nezraněné. Další dva orli utrpěli drobná traumata. Za jedním orlem vyjížděli záchranáři do Malešovic na Brněnsku, zbývající dva byli z Břeclavska.

Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Deník/Michal HrabalPracovníci stanice vyjížděli zachránit živočichy a převzít si je do terénu zhruba v polovině případů. Průměrná vzdálenost výjezdu cestou tam a zpět činila v roce 2022 šestašedesát kilometrů.

Z celkového počtu 476 přijatých zvířat tvořili skoro osmdesát procent ptáci, v pětině případů se jednalo o savce, jedno procento zaujímali plazi. Konkrétně jedna užovka obojková a užovka hladká. „Patřili tam bobři, různé druhy netopýrů, veverky i ježci. Jak východní, tak západní. Těší se výrazné oblibě lidí. Často u nás končí zbytečně. Lidé mají přehnané obavy o to, aby úspěšně překonali zimu," poznamenal Sedláček.

Důvodem příjmu bylo více než z poloviny zranění jedinců, ze třiceti procent pak nalezená mláďata. V jednom procentu případů se jednalo také o otravu. „Nebyla to otrava nějakou chemickou látkou, jednalo se o přirozený přírodní proces. Byla to otrava botulotoxinem u labutí na zelené vodě. Ptáci jsou citliví na tento stav, působí to na jejich nervový systém, jsou vláční, nedokáží se pohybovat a končí to smrtí," přiblížil Sedláček.

Na následky úrazu nebo ve vážném zdravotním stavu uhynulo nebo bylo utraceno 170 exeplářů, tedy zhruba šestatřicet procent z celkového počtu. Dosud v držení nebo léčbě se aktuálně nachází deset živočichů.

Celkem 476 živočichů přijali loni v Záchranné stanici pro dravé ptáky v Rajhradě. Infografika: Deník/Karolína ŠulíkováZdroj: Deník/Michal Hrabal