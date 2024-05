„Při odbočování z pětapadesátky ze směru Břeclav – Hodonín na pravou stranu docházelo k tomu, že auta, která odbočovala do Hrušek, musela dát přednost těm, která přijížděla od Tvrdonic. Stávalo se pak, že se vozidla nakupila, blokovala hlavní tah mezi Břeclaví a Hodonínem a zpomalovala průjezd na hodně vytížené silnici,“ zdůvodnil pro Deník vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Luděk Pazourek.

Na velkou změnu v dopravním značení si musejí od května zvykat řidiči na Břeclavsku. Týká se křižovatky mezi Hruškami a Tvrdonicemi u sjezdu ze silnice první třídy číslo 55 vedoucí z Břeclavi do Hodonína. Zatímco dosud dávali řidiči přednost autům mířícím na Tvrdonice a od Tvrdonic, nově je tomu jinak. Hlavní cestou je totiž ta na Hrušky.

Dopravní policisté si od změny slibují zklidnění v místech poměrně komplikované křižovatky. „Nově budou auta moci opustit pětapadesátku s tím, že jim vozidla přijíždějící od Tvrdonic dají přednost. Nebude tak docházet přímo na silnici 55 k často nebezpečnému objíždění naštosovaných odbočujících aut,“ popsal Pazourek.

Řidiči si musejí zvykat na změnu přednosti v jízdě na křižovatce u motorestu U Husára.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Na změnu přednosti poblíž motorestu U Husára ze všech směrů upozorňuje řidiče i dopravní značení. Ke zmatkům by tak podle šéfa dopravky docházet nemělo. „Řidiči si budou muset zvyknout a být obezřetní. Někteří z nich nynější stav možná ještě pamatují. Úplně původně totiž bývala hlavní cestou právě ta na Hrušky,“ připomněl.

Dopravní policisté budou nicméně novou situaci i nadále sledovat a postupně vyhodnocovat. „V případě, že by tam docházelo k dopravním kolizím nebo zmatkům, tak bychom to dál samozřejmě řešili,“ podotkl Pazourek.

Změnu přednosti v jízdě uvítali i řidiči, které redakce Deníku oslovila. „Zaregistrovala jsem to jen díky informaci na sociální síti Facebook. Myslím, že to bude o zvyku. Ale když jsem tudy projížděla, nevšimla jsem si, že by někdo zmatkoval,“ okomentovala třeba Lucie Molinková Lehká ze Tvrdonic.

Za pozitivní vnímá novinku i řidička Hana z Moravské Nové Vsi. „Jsem moc ráda, že přednost změnili. Často jezdívám od Hrušek a napojit se na silnici číslo 55 nebývalo moc pohodlné. A odbočit z ní taky ne. Myslím, že teď je to logičtější,“ pochvalovala si.

Stejně hovořil i Marek Babisz, místostarosta obce Hrušky. „Když byla hlavní cestou ta na Tvrdonice, a když člověk odbočoval z pětapadesátky, bývala v křižovatce najetá auta včetně kamionů a na Hrušky byl problém se dostat. Pak se začal blokovat celý hlavní tah na Hodonín. Tak, jak to je nyní, to má podle mě logiku,“ nechal se slyšet.

Informaci o změně přednosti předalo svým obyvatelům prostřednictvím obecních stránek také vedení Hrušek. „Lidé tudy jezdí dennodenně, může u nich tedy nastat jakási cestovní slepota a nemusejí si všimnout. Podle mě se ale změna ujala velmi rychle a provoz je zde plynulejší. Určitě to prospělo,“ dodal Babisz.