Podvodníci nejsou jen mezi lidmi. Některé rostliny klamou celý život

Jana Bucharová autor

Některé rostliny předstírají celý život, a to velmi mazaně. Třeba proto, aby přilákaly opylovače, kterým však nejsou ochotny dát nic na oplátku. Výroba nektaru totiž něco stojí. Ovšem prokázat rostlině služby a nic za ně nedostat ještě není to nejhorší, co se může hmyzu stát. Na podvodníky z říše rostlin se zaměřil časopis Receptář.

Některé rostliny předstírají celý život, a to velmi mazaně. | Foto: Shutterstock