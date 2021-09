K těm se nyní připojí dalších zhruba 200 tisíc náctiletých se zdravotními omezeními. Dospívající ve věku 16 a 17 let mají již na očkování nárok, upřesnila BBC.

Na očkování v Británii má již nyní nárok asi 150 tisíc dětí, které mají například oslabený imunitní systém, Downův syndrom nebo žijí v domácnosti s dospělými, pro něž by potenciální nákaza představovala větší riziko.

"Dostupné důkazy naznačují, že výhody vakcinace proti covidu-19 pro osobní zdraví osob ve věku 12 až 15 let, které nemají zdravotní problémy zvyšující riziko těžkého průběhu covidu-19, jsou malé," uvedl britský výbor pro vakcinaci a imunizaci (JCVI) ve svém doporučení. Možná rizika vakcinace v této věkové skupině jsou podle JCVI také nízká, ale potenciálně závažná a stále se prověřují.

Skupina odborníků, která dohlíží v Británii na očkování proti covidu-19, dnes nedoporučila vakcinaci zdravých dětí ve věku 12 až 15 let. Komise však podle stanice BBC uvedla, že vláda by si mohla vyžádat názor dalších expertů a zvážit kromě toho zdravotního i další hlediska včetně narušení fungování škol.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.