Bylo těžké skloubit to s péči o malé dcery. O pomoc proto žádala babičky, kamarádky nebo manžela. „Případně jsem musela zatnout zuby a nějak fungovat. Když bych dětem nedala najíst, křičely by. Proto jsem měla vždy nachystané například konzervičky. Když totiž záchvat přišel, měla jsem problém dojít do obchodu. Malá příprava byla nezbytná,“ zavzpomínala – dnes jednačtyřicetiletá – Kubešová.

Zadýchávají se i na rovině. Půl milionů Čechů má nemocné plíce a neví o tom

Naděje jí svitla, když se do Česka dostala biologická léčba. Kubešová na ni, na doporučení lékařky, ihned nastoupila. Nejprve si ji platila sama, což vyšlo asi na čtrnáct tisíc korun měsíčně, po roce ji začala hradit pojišťovna. „Moc mi to pomáhá. Záchvaty migrény mám teď asi třikrát do měsíce, jsou mírnější a trvají mnohem kratší dobu,“ řekla. Léčba spočívá v monoklonálních protilátkách, které dokážou nastupující záchvat migrény zastavit. Injekční pera si aplikuje přímo Kubešová.

Proč bolí?

Zkušenost s migrénou má v Česku více než milion lidí, z toho asi tři sta tisíc má záchvaty čtyřikrát do měsíce a padesát tisíc jich trpí chronickou migrénou. „To znamená, že měsíčně mají patnáct i více záchvatů,“ řekla Rýza Blažejovská z Migréna-help. Bolesti podle ní mohou být podobné jako porodní či při zlomenině. V populaci je migréna na druhém místě nejčastějších příčin toho, že člověk nezvládá běžně fungovat. „U lidí pod padesát let dokonce na prvním místě,“ dodala Blažejová pro Deník.

Často jsou to lidé v produktivním věku a migréna tak zasahuje do života celé rodiny, včetně dětí.

Pozor na tichého zabijáka. Za vysokým tlakem nestojí stres, jsou jiné příčiny

Pro ně totiž není snadné pochopit, co se s rodičem při záchvatu děje. Organizace, v níž Blažejovská působí, proto za podpory ministerstva zdravotnictví vydala osvětovou knížku „Proč maminku bolí hlavička?“. Autorka Helena Beránková v ní dětem citlivě vysvětluje právě to, co nemoc obnáší. „Jelikož jí sama trpím, psalo se mi to dobře. Z vlastních zkušeností,“ řekla.

Popisuje kupříkladu, jak je těžké, když mámě začne nesnesitelná bolest hlavy v momentě, kdy se dítě těší na slibovanou oslavu narozenin. „Dlouho jsme se snažili dítě nemocného rodiče chránit. Je ale důležité říci mu, co se děje,“ okomentoval to psycholog Radek Ptáček.

Z knížky dětem už předčítala ředitelka mateřské školy Mraveneček v pražských Satalicích Helena Hoffmannová. „Líbilo se jim to. Dokázaly se do situace maminek vcítit,“ řekla.