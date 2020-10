Je mezi nimi například i lékař a prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Jsme na tom možná nejhůře na celém světě. Za pouhé tři dny u nás na koronavirus zemřelo přes tři sta lidí,“ řekl Deníku. V současnosti je podle něj covid-19 druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. „Předstihli jsme všechny druhy rakoviny dohromady, protože na ty umírá denně v průměru 75 lidí,“ konstatuje Kubek.

Testy nyní odhalují okolo patnácti tisíc nově nakažených denně, přičemž podle některých ohlasů jich může být i násobně více. V nemocnicích leží téměř pět tisíc pacientů s koronavirem, stovky jich jsou na jednotkách intenzivní péče, přičemž zvláště v tom druhém případě je počet míst silně omezený. Například Evropská komise proto tento týden rozhodla, že ze svých zásob zašle Česku desítky ventilátorů, zamířit sem mají lékaři a další zdravotníci z Evropské unie i zemí NATO.

„Za jeden jediný den nám onemocnělo 184 lékařů a v současnosti máme přes jedenáct tisíc zdravotníků, kteří se sami léčí. Na zdravotnická zařízení se přitom valí vlny pacientů, z nichž značná část bude ve vážném stavu,“ varuje prezident České lékařské komory. Situace je podle něj vážná bez ohledu na politiky a nikdo jiný než my nám nepomůže. „Zdravotníci to sami nezvládnou, lidé by proto měli dodržovat protiepidemiologická opatření jako nošení roušek a dodržování odstupů,“ dodal Kubek.

Nerudová: Dodržujme opatření

Není sám, kdo tak hovoří. V Podobném duchu vydala prohlášení i rektorka brněnské Mendelovy univerzity, špičková ekonomka a členka týmu KoroNERV-20 Danuše Nerudová. „Česká společnost se nachází v nejzávažnější situaci od listopadu 1989,“ stojí v něm. „Přestože názor na jednání jednotlivých představitelů vedení státu můžeme mít jakýkoliv, chtěla bych apelovat nejen na naše studenty a zaměstnance, ale celou naši společnost, abychom i přes výše uvedené dodržovali opatření, jejichž cílem je zabránit dalšímu nekontrolovatelnému šíření nemoci covid-19,“ vyzývá Nerudová.

Součástí demokratické společnosti je podle jejího názoru občanská společnost. Její existence při jarní první vlně sehrála klíčovou roli, ale v tuto chvíli již lidé už nevědí, komu věřit. „Přesto bych chtěla ještě jednou apelovat, abychom se jako občanská společnost spojili, a dál dodržovali nutná opatření. Apeluji na lidskost, zodpovědnost a solidaritu. S těmito hodnotami to stejně jako na jaře zvládneme,“ dodává rektorka Danuše Nerudová.