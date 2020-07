Pravidelná konzumace pálivých papriček přispívá podle studie italských vědců ke snížení rizika těžkých kardiovaskulárních chorob. To však nesmí sloužit jako alibi pro nevhodné stravování, píše italský deník Corriere della Sera.

Chilli papričky | Foto: ČTK

Milovníci pikantních pokrmů budou nepochybně spokojeni. A kdo v nich nenachází zalíbení, měl by popřemýšlet o zařazení pálivých papriček do jídelníčku. Vyplývá to z italské studie, která byla realizována na vzorku 23 tisíc obyvatel oblasti Molise a trvala osm let.