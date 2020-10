Plicní ventilátory CoroVent získaly českou registraci pro nouzové využití při léčbě pacientů s covidem-19. Výrobci je tak mohou začít rozvážet do rezerv českých nemocnic. ČTK o tom v dnešní tiskové zprávě informovali zástupci ČVUT a třebíčské společnosti MICo. Ventilátor vznikl na jaře díky spolupráci ČVUT, iniciativy COVID19 a firmy MICo. Lidé na něj ve sbírce přispěli 12 miliony korun, díky čemuž bylo vyrobeno 182 kusů. Že by přístroje měly tento týden registraci získat napsal ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý.

Plicní ventilátor CoroVent | Foto: ČTK / ČTK

ČVUT minulý týden na webu nabídla ventilátory zaplacené ze sbírky. Nyní je firma MICo rozveze zdarma a zajistí také zaškolení personálu. Mluvčí ČVUT Andrea Vondráková uvedla, že nemocnice poptaly 650 kusů. Podotkla, že se tak nyní nedostává zhruba 450 zařízení. Pokud by byly vyrobeny, putovaly by především do menších nemocnic.