Díky kamerám se podařilo zjistit i totožnost dalšího vandala, který poškodil skleněnou výplň autobusové zastávky v jedné z místních částí Břeclavi. Celkově šla škoda do desítek tisíc korun. „Rádoby frajeři jen do té doby, než uvidí majáky. To už je pak jiná zkouška odvahy pro ně přiznat se a přijmout za to zodpovědnost. No, rodiče musí být teď pyšní,“ okomentoval zveřejněné záběry policistů na sociální síti jeden z diskutujících Tomáš Paulík.

Záznamy z kamer pomohly policistům dohledat také viníka vážné dopravní nehody se zraněním, od které ujel. „Jedním ze svědků byl tehdy strážník mimo službu, který do příjezdu policie a záchranky, spolu s další svědkyní, poskytoval těžce zraněné první pomoc. Poté předal časové údaje nehody i základní popis vozidla pachatele,“ dodala mluvčí.

Operátor městského kamerového systému poté zmapoval příjezdovou trasu a vytipoval možné podezřelé auto. Toho si během kontroly jedné z ulic všimli strážníci, kteří pak kolegům státní policie předali řidiče i s nabouraným autem.