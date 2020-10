Minulý rok ho státní zástupkyně obžalovala z dotačního i úvěrového podvodu a také z poškození věřitele. Právě poškození věřitele je jediný trestní čin, za který ho nakonec soud shledal vinným. Soudní spor ale tímto rozhodnutím nekončí, státní zástupkyně uvedla, že se odvolá. Obhájce obžalovaného si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Soud nakonec uznal Slezáka vinným jenom z trestního činu poškození věřitele, protože nezaplatil dodavateli technologií. „Dlužil peníze inženýru Lhotovi. Když v roce 2011 obžalovaný bobovou dráhu prodal za pět miliónů, peníze nepoužil na zaplacení dluhu, ale na vlastní potřeby," odůvodnila rozhodnutí soudkyně Dita Řepková. Za tento trestní čin uložila Slezákovi trest odnětí svobody na dva roky odložený podmínečně na dobu šestatřicet měsíců.

Podle státní zástupkyně Jany Vítkové uvedl Slezák ve své žádosti o dotaci v roce 2008 nepravdivé údaje o svém majetku a neuvedl, že má dluhy na sociálním a důchodovém pojištění. „Navíc neměl stavební povolení, ani dostatek peněz na zajištění financování. Při prodeji ji prodal pod cenou,” uvedla Vítková.

Požadovala pro Slezáka vězení na deset let, náhradu škody i zákaz činnosti.

Slezákův obhájce Zdeněk Bičan měl námitky zejména kvůli obvinění z dotačního podvodu. „Pokud obžalovaný uvedl nepravdivé údaje, nebylo to úmyslné. Když o dotaci a úvěr žádal, měl důvod se domnívat, že nemá žádné závazky," zdůraznil Bičan. Soudkyně mu dala v tomto bodě za pravdu a za dotační podvod Slezáka neshledala vinným. „Důkazy neprokázaly, že by obžalovaný jednal podvodně od úplného začátku. V tomto případě selhala řada kontrolních mechanismů, ale nemůžeme za to trestat jednoho člověka," vysvětlila Řepková.

Trestní stíhání za úvěrový podvod soudkyně Dita Řepková zastavila kvůli promlčení, státní zástupkyně proti tomuto rozhodnutí obratem podala stížnost.

Bobová dráha vznikla v Němčičkách v roce 2010 jako první svého druhu na jižní Moravě. Návštěvníci ji ale mohli využívat jen krátce do roku 2011 než se se zjistilo, že nemá stavební povolení. Dnes je rozmontovaná a chátrá.

PETRA ŠEBKOVÁ