Dlužník podle něj současně navrhl, aby byl jeho úpadek řešen formou reorganizace, což nakonec věřitelé na schůzi schválili. „Dle právního zástupce dlužníka se dá očekávat uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 20 až 40 procent z hodnoty jejich pohledávek, a to podle toho, jak se budou vyvíjet spory o přihlášené pohledávky,“ upřesnil Šilhánek.

Dodavatel plynu NWT vyhlásil úpadek. Břeclavští žádají náhradu škod

Jednatele břeclavské tepelné společnosti smluvený postup NWT a insolvenčního správce zklamal ale podle jeho slov nepřekvapil. „Pokud chce NWT úspěšně projít reorganizací, potřebuje co nejrazantněji snížit své dluhy za jakoukoli cenu. V této fázi to tedy znamená popření co největšího počtu pohledávek. TEPLO Břeclav ale v žádném případě na tento stav nerezignuje a bude bojovat za co nejvyšší míru uspokojení v insolvenčním řízení,“ konstatoval Martin Marták, jednatel TEPLO Břeclav.

Incidenční žaloby

Právníci už připravují nezbytné kroky k hájení zájmů břeclavské tepelné společnosti. „Již připravujeme podání takzvané incidenční žaloby, kde budeme požadovat přiznání popřených pohledávek. Je nutné si uvědomit, že současné popření pohledávek bylo učiněno insolvenčním správcem a NWT, kteří na tomto mají enormní zájem. Rozhodující tak bude až projednání incidenční žaloby od nestranného soudu,“ dodal Michal Šilhánek.

Společnost NWT, jež dodávala plyn pro teplárnu v Břeclavi, vyhlásila úpadek v říjnu loňského roku. Do potíží se kvůli tomu dostali obyvatelé města, když společnost Teplo Břeclav musela v krátké době zajistit jiného dodavatele. Ovšem za mnohem vyšší cenu. Zhruba osm tisíc obyvatel tak už od října za teplo a teplou vodu platilo pětkrát vyšší cenu než předtím. Místo původních 628 korun za gigajoule 3030 korun.

Po obřím zdražení zlevnění. Cena tepla v Břeclavi se od ledna opět změní

Od ledna tohoto roku pak přišli představitelé teplárenské společnosti s novou příznivější cenou 1 483 korun za gigajoule.

Břeclavská teplárna mezitím činila další právní kroky k tomu, aby získala zpět peníze, které má u NWT. „Na zálohách a přeplatcích to dělá celkem asi 950 tisíc korun, další škody budeme vyčíslovat a obrátíme se s požadavkem na jejich vyplacení na insolvenčního správce,“ sdělil tehdy Deníku Marták. Škody spočítané na zhruba sedmdesát milionů korun zatím ale NWT s insolvenčním správcem popřeli.

Dlužnický insolvenční návrh podala společnost NWT u Krajského soudu v Brně kvůli tomu, že nebyla schopna dále splácet své závazky. „Cílem je přeorganizovat společnost tak, aby životaschopné projekty nadále pokračovaly, zaměstnanost byla pokud možno zachována a věřitelé mohli být v co nejvyšší míře postupně uspokojeni,“ ujišťovala tehdy mluvčí NWT Michaela Vávrová.