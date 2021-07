Po dvou dnech nově otevřených veřejných záchodů na autobusovém nádraží tak museli představitelé Hustopečí záchody znovu zavřít.

Ve snaze zabránit opakovanému vandalismu zkrátili dobu otevření a dvakrát denně záchody kontrolovala městská policie. I přes to se výtržníkům podařilo znovu ničit. „Nechci, aby to vypadalo, že vedení města nechce lidem dopřát čisté záchody. Zkusíme to ještě jednou opravit, ale pokud se to bude opakovat, počkáme s tím až do září,“ okomentovala situaci hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Problém podle Potměšilové je, že nejsou v okolí kamery. Ty mají být napojené právě v září. „Když to bude dohledatelné, najdeme třeba ty lidi, kteří se na záchodech zdržovali v den vandalismu podezřele dlouho. Navíc se tu všichni známe, minimálně od vidění, ale v tento moment viníky nedokážeme odhalit,“ doplnila starostka.

Lidé nyní mohou využívat například veřejné záchody na vlakovém nádraží, na náměstí nebo v kině. Tuto neděli budou představitelé Hustopeče řešit, kdy toalety na autobusovém nádraží znovu otevřou.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ