Dívka šla spát a s mužem se Poslušný pohádal. Kamenem ho uhodil do hlavy. Pak mu sekerou rozsekl lebku. V ložnici ženu třikrát uhodil ostrou hranou sekery do hlavy. Dostal sedmnáct a půl roku.

Štaubert dostal třicet let vězení, verdikt potvrdil i Ústavní soud.

Američan Kevin Dahlgren před osmi lety v klidné ulici v brněnských Ivanovicích zavraždil své čtyři příbuzné. Použil nůž, sekeru i kámen. Sousedé viděli z garáže jednoho z domů stoupal kouř, a proto se do ní šli podívat. „Začali rozhrabávat popel a našli v něm mrtvolu. Syn říkal, že zahlédl bezvládnou ruku s hodinkami a pak z dálky tělo,“ řekla tehdy reportérce Deníku Rovnosti obyvatelka Ivanovic.

/POHLED DO HISTORIE/ S nožem zaútočil muž v pondělí večer na šest lidí v Tišnově na Brněnsku. Pět jich zůstává v nemocnici, nikdo nezemřel. Deník Rovnost připomíná několik obdobných případů z minulosti, kdy se agresoři na jihu Moravy vrhli na více lidí nožem nebo sekerou. Události končily tragicky.

