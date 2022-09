Děti v Pasohlávkách vulgárně obtěžoval muž. Nestalo se to poprvé

Nepříjemnému zážitku čelily děti v Pasohlávkách na Břeclavsku. Po příjezdu ze školy na ně na autobusové zastávce čekal místní podnapilý muž, který na ně vulgárně křičel. „Je to problematický člověk, který vlivem alkoholu nedokáže své chování úplně ovládat,“ uvedl tiskový mluvčí policistů Bohumil Malášek. „Děti před ním utekly a to bylo to nejlepší, co mohly udělat,“ dodal.

Násilí na dětech. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock