„Policisté si všimli auta, jehož řidič po spatření policejní hlídky prudce odbočil na účelovou komunikaci směrem k zahrádkářské kolonii a velkou rychlostí se snažil policistům ztratit. Policisté zapnuli majáky a začali auto pronásledovat, aby mohli řidiče zkontrolovat,“ sdělil v úterý policejní mluvčí Petr Zámečník.

Pronásledované BMW najelo do slepé uličky. Když řidič poznal, že se dál nedostane, snažil se z uličky vyjet zpět, aby se vyhnul policejní kontrole. „Prudce se rozjel dozadu a a ve snaze ujet, narazil do auta policistů. Přitom se jeden z policistů zranil. Museli jej později ošetřit zdravotníci v nemocnici a je v pracovní neschopnosti,“ přiblížil policejní mluvčí.

Přesto však policisté zákrok dokončili. „Podezřelého osmadvacetiletého muže na místě zadrželi. Ten se podrobil dechové zkoušce, která byla negativní, ale odmítl se podrobit testu na drogy stejně jako lékařskému vyšetření a odběru krve,“ informoval Zámečník.

Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz, eskortovali ho do policejní cely a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Pokud by soud nezodpovědného řidiče odsoudil, hrozí mu až šest let odnětí svobody.