Zdroj: Celní správa České republiky

„Protože řidič nepředložil hlídce potřebné doklady a převoz zboží se tak uskutečnil v rozporu s českými, ale i evropskými předpisy, pojali celníci podezření, že by se mohlo jednat o materiál pro nelegální výrobu drog. Látka efedrin jako prekurzor pro výrobu omamných a psychotropních látek bývá často zneužívaná k výrobě metamfetaminu neboli lidově řečeno pervitinu,“ vysvětlila mluvčí jihomoravských celníků Lada Temňáková.

Policisté rozbili pervitinový gang. Tablety k výrobě drogy převážel muž v lahvi

Ze zadrženého množství by bylo možné vyrobit až osmdesát kilo nebezpečné látky. „Obě osoby byly zadrženy, vyslechnuty a následně umístěny do cely předběžného zadržení. V současné době jim už bylo sděleno obvinění z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a jsou vazebně stíhány. V případě prokázání spáchání trestného činu jim hrozí trest odnětí svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutí majetku,“ doplnila Temňáková.