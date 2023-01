Do nečekaných obrátek se událost otočila poté, co žena od známého odešla a zamířila k autu, v němž na ni čekali dva kamarádi. Muž vyběhl z domu s hrablem na sníh. „Když mladíci ve vozidle viděli sedmačtyřicetiletého muže, jak k nim běží s hrablem na sníh, dali se na útěk a dobře udělali. Muž vozidlo doslova zdemoloval, vybil zadní i boční okno, umlátil všechny kliky a poškodil karosérii. Poté do auta nasedl a odjel,“ popsala Hrůzová.

Policisté dohledali vozidlo i muže, provedená dechová zkouška potvrdila 1.6 promile alkoholu. „Muž přiznal i to, že nevlastní řidičský průkaz. Nakonec se ještě divil, proč je na místě tolik policistů, když se v podstatě skoro nic nestalo,“ dodala mluvčí Petra Hrůzová.

Nyní se bude muž zodpovídat z neoprávněného užívání a poškození cizí věci a z ohrožení pod vlivem návykové látky.