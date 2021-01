Šmejdi se objevili i v Bulharech. Upozornění svým obyvatelům rozeslali také z radnice v Rakvicích. „Po obci se pohybují prodejci, kteří nabízejí levnější energie. Buďte ostražití a upozorněte zvlášť starší členy svých rodin, aby nikoho do domu nepouštěli,“ informovali z obce.

Energošmejdi řádí i v Břeclavi. Potvrdila to mluvčí tamních strážníků Lenka Rigó. „Měli jsme hned několik oznámení ze Staré Břeclavi. Šlo o plynaře, kteří lidi kontaktovali s tím, že mají provádět revize plynu. Lidem se to však nezdálo, tak nás informovali,“ přiblížila Rigó.

Jak podotkla, momentálně sice plynaři skutečně chodí odečítat spotřebu, ovšem vstoupit do bytu a vidět smlouvy k tomu nepotřebují. „Stav plynoměru stačí vylepit na dveře. V případě odečtu se totiž o revizi plynu nejedná,“ zdůraznila mluvčí.

Vzhledem k tomu, že měl falešný pracovník na šatech vizitku společnosti innogy, kontaktovali strážníci její pracovníky. „Řekli nám, že každý jejich zaměstnanec má přidělené vzácné identifikační číslo, které nelze zkopírovat. Pokud si lidé nejsou jistí, mohou zavolat na bezplatnou linku 800 331 331. Navíc každému odečtu předchází předchozí oznámení,“ poradila Rigó.

Snadné ověření

Zvýšenou aktivitu šmejdů zaznamenali také pracovníci společnosti E.ON, která změnila od nového roku název na EG.D. „Předpokládáme, že mohou využít energošmejdi právě této situace. Budou lidem namlouvat, že E.ON v České republice končí, a že si zákazníci musí vybrat jiného dodavatele. Není to pravda a lidé by měli být ostražití. Pokud mají jakékoli pochybnosti, mohou si na naší infolince snadno ověřit, že lidé, se kterými se setkají, pracují skutečně pro EG.D. A to na lince 800 77 33 22. Jakýkoliv náš obchodní zástupce má totiž u sebe identifikační kartičku se jménem,“ sdělila mluvčí společnosti Božena Herodesová.

Jak podotkla, operátorky zákaznické linky týdně řeší několik desítek hovorů právě na toto téma. A to i z jihu Moravy. „Ročně jsou jich tisíce. Snažíme se lidem vždy pomoci najít řešení. Základem je, aby se na nás obrátili včas, abychom jim mohli pomoci se vyvázat s minimálními náklady z přihlášky či smlouvy. Ale ne vždy se to podaří,“ podotkla Herodesová.

I v případě EG.D zneužívají šmejdi práci odečítačů energií. „Obecně platí, že v případech, kdy je k odečtu nutná přítomnost zákazníka, ho informujeme v předstihu. A to upozorněním ve společných prostorech domu i informací do schránky, kdy k plánovanému odečtu stavu elektroměru nebo plynoměru dojde. Toto upozornění už 1. ledna není od společnosti E.ON, jak byli lidé na jihu Čech, na Vysočině, na jižní Moravě a v částech Zlínského a Olomouckého kraje zvyklí, ale od distribuční společnosti EG.D. Po opsání stavu měřidel odečítač odchází a od zákazníka nepotřebuje podpis žádného dokumentu, žádný doklad totožnosti a v žádném případě nemá právo žádat ani fakturu za elektřinu či plyn!“ zdůraznila mluvčí společnosti.

Poznamenala zároveň, že pomoci v boji proti energošmejdům může novela energetického zákona. „Chceme, aby začala platit co nejdříve. To proto, že bude více chránit právě zákazníky,“ doplnila.