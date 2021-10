V případě provinění, jako je nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka, může jít viník až na rok do vězení nebo mít zakázanou činnost. Společnosti by také hrozilo její zrušení, propadnutí majetku, pokuta, zákaz přijímání dotací nebo vyřazení z veřejných soutěží.

Podnět se podle mluvčího jihomoravské policie Pavla Švába k policistům ještě nedostal. To znamená, že společnost se ještě nenachází v trestním řízení.

Oznámení svatoanenské nemocnice: Co: podání trestního oznámení za padělání razítka o absolvování testu na Covid-19 Kdo: FNUSA na jednu z místních firem Fáze: Záležitost má na stole městské státní zastupitelství. Možné tresty: vězení, zákaz činnosti a další

Podle něj podobných oznámení chodí nespočet. Týkají se nenošení roušek či nedodržování lékařských prohlídek. „Pokud shledáme, že je podnět v naší působnosti, předáme to příslušnému odboru. Řada z těchto oznámení se nás však ani netýká, proto je pak předáváme příslušným orgánům. Přímo na falšování razítek jsou to jednotky případů,“ doplnil ředitel krajských hygieniků.

Podvrhy se pak podle všeho nacházely na potvrzeních o absolvování testů na nemoc Covid-19, s nimiž se zaměstnanci společnosti měli vydávat do zahraničí. „Trestní oznámení jsme podali. Dále je to na příslušných orgánech. Na situaci upozornili hygienici, kteří nás kontaktovali ohledně ověření pravosti razítka,“ uvedla mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.