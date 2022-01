Lesníci na případu spolupracují s republikovými policisty. „Kriminalisté na případu nadále pracují, ani po zveřejnění případu se nepodařilo zjistit informace, které by je přivedly k pachateli,“ sdělil policejní mluvčí David Chaloupka..

Přiznává, že odhalit a usvědčit pytláka je velmi složité. Na některých případech policisté pracují mnohdy roky.

Muž si v Břeclavi spletl halu s veřejnými záchody. Vymočil se přímo ve vestibulu

U zmíněné zastřelené zvěře nechybělo paroží a nebyla ani připravená pro ukradení masa. „Prostě je někdo zastřelil a nechal ležet. Oba jeleni byli mladí. Je to velká škoda. Penězi ji nevyvážíte,“ řekl tehdy vedoucí mikulovského polesí Zdeněk Piskač.

Obdobný případ zastřeleného daňka lesníci řešili na Břeclavsku v srpnu, nález zabité a na místě ponechané laně v první polovině roku. Ve stejné oblasti usmrtil pytlák v květnu 2019 velkého jelena, jakých je podle lesníků velmi málo.

V honitbách, ve kterých státní lesníci vykonávají myslivost, registrují desítky případů pytláctví ročně. „Registrujeme i objasněné případy, ale není jich mnoho,“ podotkla Jouklová.

Další případ pytláctví státní lesníci v oborách Bulhary a Klentnice od listopadového vypsání odměny zatím neregistrují.

Mrtvola zamrzlá v ledu i jména tratí. I to popisuje nová publikace o Rakvicích

Policisté evidují na Břeclavsku jednotky případů pytláctví ročně. „V posledních letech jsou počty velmi podobné, žádné velké výkyvy nesledujeme,“ uvedl mluvčí Chaloupka. V případě usvědčení hrozí pytlákům až pět let za mřížemi.

Podle mluvčí lesníků Jouklové pytláci v průběhu let změnili své způsoby. Nyní už nestráží pasti nebo oka jako v minulosti. „Moderní přístroje, jako jsou noční vidění či termovize, tlumiče na zbraních nebo přístroje pro komunikaci, činí z pytláctví sofistikovanou a často i organizovanou nelegální činnost,“ nastínila.

MASO I TROFEJ

Nelegální lovci si vybírají zvěř většinou pro maso nebo pro trofej. „Pytlák z Břeclavska, o němž jsme informovali v listopadu nepatří ani do jedné z těchto skupin. Tomu šlo pouze o zabití zvířete,“ objasnila Jouklová.

Na projevy pytláctví naráží při své práci v terénu také ochránci přírody na Břeclavsku. Podle vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiřího Kmeta se to stává jednou za několik let. „Pokud něco takového objevíme, většinou kontaktujeme myslivecké hospodáře z dané honitby. Je to porušování zákona jako každého jiného a spatřujeme v tom problém,“ řekl.