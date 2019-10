Turecko, Milešovice – Už téměř tři roky vězní Turci Miroslava Farkase z Milešovic na Vyškovsku i s přítelkyní Markétou Všelichovou odsouzené za údajnou podporu terorismu. Europoslanec Tomáš Zdechovský nyní informoval o tom, že Farkase přesunuli do evropské části Turecka.

Markéta Všelichová a Miroslav Farkas | Foto: Twitter/Martin

Z východotureckého Vanu ho tak přestěhovali do zřejmě největšího vězení v Evropě Silivri u Istanbulu. „Podle informací od tureckých diplomatů byl Miroslav Farkas přeřazen do mírnějšího vězení, kde mu umožní lepší léčbu jeho zdravotních problémů a pomůže to i k lepšímu kontaktu s jeho rodinou,“ sdělil Zdechovský.