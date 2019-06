Auto v protisměru ohrožovalo řidiče u sjezdu Vyškov - západ, konkrétně na 226. kilometru dálnice. Nebezpečné počínání řidiče červeného auta zachytila kamera. „Policisté provoz ve směru na Brno zastavili, a po několika minutách zastavili i podezřelé auto. Třiačtyřicetiletý řidič červeného citroenu byl dezorientovaný a nedokázal své jednání rozumně vysvětlit. Po vlivem alkoholu a drog nebyl," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Muži nyní za trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti hrozí až pět let vězení. „Žádáme řidiče, které vozidlo ohrozilo, aby se nám ozvali na telefon 974 639 764 nebo na linku 158," vyzval Šváb.

Pokud lidé na dálnici uvidí auto v protisměru, měli by se okamžitě spojit s policisty prostřednictvím linky 158. Rovněž by měli zpomalit a zařadit se do pravého jízdního pruhu.



Pokud se naopak někdo nedopatřením octne na dálnici v protisměru, měl by podle odborníklů z BESIP zastavit ideálně na levé krajnici vedle nejpomalejšího jízdního pruhu, nebo v případě, že podobné konání není možné, co nejblíže středovému pásu dálnice. Na autě by měl zapnout varovné blinky a utéct v reflexní vestě za svodila. Rovněž by měl co nejdříve zavolat policisty.