Zaječí – Problém. O 87 procent víc, než by podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) mohlo mít, obsahovalo víno uskladněné v zaječském Vinařství U Kapličky. Inspekce o tom informovala na svém webu Potraviny na pranýři.

Ilustrační foto. | Foto: Omnimedia

Víno pocházelo z Moldávie. „Jde o velmi závažné provinění na úkor peněženky spotřebitele," komentoval případ mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Víno se do Zaječí dostalo přes distributora LP Wine z Velkých Bílovic. Podle jednatele Vinařství U Kapličky Dalibora Babáčka nenastal problém u nich ani dodavatele, nýbrž moldavského výrobce. „Když nám přivezli vzorky, vše bylo v pořádku. Jenže v momentě, kdy přijely kamiony a náklad u nás složily, nastal problém. Ačkoli jsme víno neprodávali, inspekce to bere tak, že je v oběhu. Víno bylo špatné, ale to na chuť nelze poznat. Že je tam přidaný glycerol a voda, vyšlo najevo až po rozboru," reagoval Babáček na dotaz Břeclavského deníku Rovnost.

O laboratoři jednají

Inspekce zjistila problém u pěti moldavských vzorků. Množství přidané vody se u nich pohybovalo od 24 do 87 procent. „Aniž bychom to chtěli, koupili jsme špatná vína. Všechna jsme vrátili a dovozce se s moldavskou firmou soudí. Dokonce to řeší s moldavským ministerstvem zemědělství," doplnil Babáček.

Pro upřesnění. Vodu obsahuje každé víno. Zjištěná procenta neoznačují její množství v objemu, ale o kolik bylo množství řízeně navýšené.

Zjištěné nedostatky zamířily ke správnímu řízení. To rozhodne o postihu. Krajním řešením je pokuta až pět milionů korun. „Řízení je administrativně i časově náročné. Často zabere několik měsíců, někdy i léta. Záleží, jak se kontrolovaná osoba odvolává," sdělil mluvčí inspekce Kopřiva.

Podle něj má odpovědnost za potravinu ten, kdo ji uvádí do oběhu. „Pokud je ale předchozí článek v řetězci, čili dodavatel, na území České republiky, lze případ došetřovat i u něj. Věc jinak předáváme dozorovému orgánu v zahraničí," upřesnil Kopřiva.

Šéf Svazu vinařů České republiky Tibor Nyitray už dříve uvedl, že pro předcházení podobných událostí je nezbytné zřídit společnou komerční laboratoř. Jeho přáním bylo, aby fungovala do roku. S Nyitrayem se ve středu spojit nepodařilo.

Výkonný ředitel svazu Martin Půček mezitím vzkázal, že nic jistého zatím není. „Jednáme o možnostech, jak to udělat. Rozhodnutí nepadlo," oznámil Půček.