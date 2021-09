Z výpisu hovorů a zpráv bylo zřejmé, že Marcinek s Macháčkem komunikovali těsně před krádeží, ale nijak je to neusvědčilo.

S tím nesouhlasili obhájci obžalovaných. „Rozsudek soudu je správný a souhlasíme s ním. Důkazy, které by svědčily o vině obžalovaných nejsou," uvedli.

Přes dlouhé trestní řízení se nepodařilo sehnat přímý nebo větší množství nepřímých důkazů o vině obžalovaných Jana Marcinka a Roman Macháčka. „U obžalovaného Marcinka byla vysoká míra podezření, ale to nestačí," zmínila Dufková.

