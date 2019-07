Sadař z Břeclavska přišel před pár dny o metrák zralých meruněk. Vyčíslená škoda však byla jen dva tisíce korun. Moc málo na to, aby zloději, tedy pokud se jej vůbec podaří vypátrat, něco hrozilo. Sadaři i zelináři v kraji se proto shodují, že ztráty přestávají policistům hlásit. „Jednou jsme krádež na policii ohlásili. Ale stejně nic nevypátrala. Pro nás to bylo jen papírování a běhání navíc, které stejně nikam nevedlo,“ podělil se o svou zkušenost majitel vocnářství z Moravského Žižkova na Břeclavsku Josef Buzrla. Hospodaří na asi dvanácti hektarech půdy.

Krádeže ovoce a zeleniny, při kterých nevznikne škoda vyšší než pět tisíc korun, se podle policejní mluvčí Kamily Haraštové hodnotí pouze jako přestupek. „Policie může uložit pokutu do deseti tisíc, nebo postoupit případ k dořešení správnímu orgánu. Zde hrozí za přestupek proti majetku sankce až do do padesáti tisíc,“ vyčíslila Haraštová.

V případě, že se jedná o vyšší škodu než pět tisíc korun, jde o trestný čin. „Za těchto okolností může soud uložit i trest odnětí svobody,“ upozornila Haraštová.

Krádeže na jižní Moravě

- Zloději si vyhlíží neoplocené a nehlídané pozemky.

- Při škodách do 2 tisíc korun jde o přestupek. Při škodě do 5 tisíc hrozí pachateli pokuta až 50 tisíc korun. V případě, že jde o škodu nad 5 tisíc, jedná se o trestný čin. Viník riskuje i pobyt za mřížemi.

- Nejvyšší škody páchají zloději na vinicích. V roce 2016 způsobila organizovaná skupina ztrátu 80 tisíc, za noc posbírala 4 tuny hroznů.

Nenechavci se neštítí vykopat řádek brambor, vytrhat cibuli a česnek, nebo očesat strom plný meruněk a třešní. „Bydlím v bytě a nemám zahradu. Když je sezona třešní, sbalíme se s dcerami a jdeme na ně. Každý rok si pak zavaříme asi padesát velkých sklenic, které přes zimu sníme,“ přiznal například muž z Blanenska, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná.

Na zloděje vyzráli v Těšeticích na Znojemsku. Tamní podnik Pomona, který hospodaří na víc než dvou tisících hektarů půdy, zaměstnává hlídače. „Jeho služby využíváme hlavně přes noc. Má s sebou tři psy, takže si málokdo troufne. Navíc co jde, to máme oplocené. Z ovoce pěstujeme na 140 hektarech prakticky všechno. Nektarinky, meruňky, broskve, jablka i hrozny,“ vyjmenoval vedoucí sadů a vinic Pomony Těšetice Karel Bobek.

Jednoznačně nejvíc se zloději podle mluvčí Haraštové zaměřují na vinice. „Loni jsme evidovali krádež šestnácti set kilogramů hroznů v katastru obce Vrbice. Vzniklá škoda byla přes osmadvacet tisíc korun. V Perné jsme zase vyšetřovali krádež nově vysazených sazenic vinné révy. Škoda přesáhla pětapadesát tisíc korun,“ připomněla případy z Břeclavska mluvčí.

IVA HAGHOFER

KATEŘINA VAJSOVÁ