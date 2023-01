Držím nůž a na jeho špičce je krev. To je jediné, co si z konfliktu pořádně vybavuji. Tak zněla při začátku hlavního líčení výpověď odsouzené ženy. V úterý před soudním senátem svého činu litovala. „V žádném případě jsem neměla v úmyslu manželovi ublížit, celý den jsem mu šla z cesty. Jeho chování jsem ale ovlivnit nemohla, byť si uvědomuji, že jeho agrese nemusela být popichována mým nezájmem. Všechen stres a dlouhodobé vyčerpání se ten den potkalo s partnerovou neshovívavostí,“ pronesla v závěrečné řeči.

Osudný den se oba manželé vydali ráno obstarat zvířata, která chovali na statku. Už tam mezi nimi ale začínaly rozepře, muž měl obžalovanou postrčit tak, až upadla. Ta se následně vydala do obchodu, odkud se vrátila podnapilá. „Otevřela jsem si doma rum, který jsem vypila ještě než se událost stala, pak jsem vařila oběd. Za tu dobu jsem vypila asi půl litru alkoholu, k tomu ještě dvě piva. Jediné, co si pak vybavuji je, jak v ruce držím nůž a na jeho špičce je krev,“ přečetl soudce Michal Zámečník výpověď odsouzené.

Soudní znalkyně Marta Holanová podotkla, že žena mnohdy jednala impulsivně či výbušně, a to zejména pod vlivem alkoholu. „Je na něm závislá, ale pokud má motivaci, dokáže abstinovat. V době činu se žena nacházela ve stavu těžké opilosti, nicméně je nutné podotknout, že alkohol poměrně dobře snáší, na spáchaný čin si sama částečně pamatovala.“ konstatovala Holanová. Bezprostředně po napadení naměřili policisté odsouzené 2,84 promile alkoholu v dechu.

Lítost devětatřicetileté ženy neobměkčila ani soudní senát. „Obhajoba byla jednoznačně vyvrácena výpovědí poškozeného, soud nemá důvod považovat jeho výpověď za neopodstatněnou. Jen shodou náhod a zejména díky vysoce specializované péči lékařů brněnské svatoanenské nemocnice poškozený tento útok přežil. Stát se to například před deseti lety, už by mu lékaři nedokázali pomoct. S ohledem na to, kam obžalovaná mířila a jak hluboko nůž pronikl, je jasné, že bylo úmyslem poškozeného zabít,“ vysvětlil soudce Michal Zámečník.

Během desetiletého manželství měla žena problém nejen s alkoholem, ale do roku 2018 také s tvrdými drogami. Přiznala, že kromě marihuany užívala pravidelně i pervitin. „Na psychiatrii jsem nikdy nebyla hospitalizovaná, pak jsem ale pila skoro denně, hlavně vodku a pivo. Pořád v mezích zvládání domácnosti, hodně jsem se opila třeba jednou měsíčně,“ četl při zářijovém hlavním líčení Zámečník. Začátkem předloňského listopadu skončila žena v nemocnici poté, co se v okolí Brněnské přehrady pokusila oběsit.

Do Kostic na Břeclavsku se s manželem přestěhovali jen několik měsíců před nešťastným incidentem. Důvodem častých hádek se však stalo množství práce, které bylo na statku potřeba udělat. „Manželství bylo složité, součástí byly hádky i napadení, jednou jsem skončil s klíči v uchu nebo tržnou ranou na kotníku. Po tom pokusu o sebevraždu jsem asi víc tlačil na to, aby s námi byla žena doma a nepila, ale teď už vím, že jsem jí měl spíš dát volnost,“ zamýšlel se dříve u soudu manžel obžalované.

Častých hádek v domácnosti si všiml také svědek František Vělička. Muž statek, v němž manželé žili, vlastní. „Vídali jsme se zhruba jednou měsíčně nebo jednou za čtrnáct dní. Násilí jsem nikdy nezaznamenal, ale hádky ano. Hádky byly trochu ostřejší, obžalovaná mi několikrát řekla, že to má s manželem těžké. Opilou jsem ji sice nikdy neviděl, ale pod vlivem alkoholu ano,“ popsal svědek.

Zranění poškozeného zprvu nevypadalo příliš závažně, manželka jej bodla přes tričko, mikinu a bundu. Teprve později se v nemocnici ukázalo, že utrpěl zhruba pět centimetrů hlubokou ránu do hrudníku, ztrátu téměř litru krve a závažné poranění srdce. Napadený muž rovněž uvedl, že se nejdříve necítil nijak špatně, za několik okamžiků už ale postupně ztrácel vědomí. „Provedeným zákrokem došlo k zacelení poranění srdce, pooperační průběh byl bez komplikací, hojení trvalo zhruba tři měsíce s mnoha fyzickými omezeními,“ napsal ve znaleckém posudku soudní znalec Jan Krajza.

Za pokus o vraždu čeká ženu trest na spodní hranici trestní sazby, ve vězení stráví dvanáct let. Kvůli potížím s alkoholem udělil soud ženě dvouletý zákaz řízení, poškozené zdravotní pojišťovně musí zaplatit téměř dvě stě osmdesát tisíc korun. Po propuštění čeká odsouzenou povinné protialkoholní léčení.