Břeclavsko /FOTOGALERIE/ – Společně za lupem jako Bonnie a Clyde. Místo vyloupených bank se však dvojice zlodějů zaměřovala na baterie z nákladních aut a těžké techniky. Policisté na Břeclavsku nedávno dopadli přímo při činu manželský pár, který zrovna vykrádal nákladní auto v Rakvicích. Při vyšetřování se ukázalo, že má dvojice na svědomí zřejmě další odcizené autobaterie. „Dvaadvacetiletý muž a jeho dvaatřicetiletá manželka byli stíhaní na svobodě. V krádežích ovšem pokračovali dál,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Minulý víkend dvojici policisté opět zadrželi. Vyšetřovatel muže a ženu obvinil z několika trestných činů. Krádeže, poškození cizí věci a také porušování domovní svobody. Pár totiž podle všeho odcizil další autobaterie ze dvou pásových jeřábů, několika nákladních aut, traktoru a bagru. „Někdy se do ulic vydávali společně, ale jindy vyrazil manžel na lup sám. Bude se tedy navíc zpovídat z vloupání do několika objektů v obci Vrbice. Jednalo se například o vniknutí do sklepních kójí v bytovém domu, odkud zmizelo nářadí, potraviny i lahve alkoholu,“ upřesnila Haraštová.



Ve Vrbici zloděj vykradl také tamní pohostinství a kotelnu na obecním úřadu. V Kobylí se vloupal do budovy železniční stanice a sklepa bytového domu. „Při sečtení vzniklé škody, kterou za sebou manželé zanechali, se částka vyšplhala na více než 140 tisíc korun. Policisté řadu ukradených věcí zajistili v místech, kde se manželský pár pohyboval a přebýval,“ dodala policistka.