Mikulov – Břeclavská cizinecká policie přistihla nedaleko bývalého hraničního přechodu v Mikulově mongolský manželský pár na cestě do Vídně. Policisté zjistili, že manželé mají více než rok a půl propadlá víza.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„V rámci schengenského pátrání nedaleko bývalého hraničního přechodu Mikulov kontrolovala hlídka inspektorátu cizinecké policie Břeclav cestující v pravidelné autobusové lince Brno – Vídeň. Mezi kontrolovanými byl i mongolský manželský pár, třicetiletý muž a šestatřicetiletá žena. Oba však byli bez jakýchkoliv cestovních dokladů, a tak jejich cesta skončila před česko – rakouskou hranicí,“ popsal mluvčí jihomoravské cizinecké policie Roman Pittner



Policisté manžele zadrželi a odvezli na služebnu. V policejní evidenci poté zjistili jejich totožnost a také to, že cizinci do České republiky přicestovali na platné doklady v červnu loňského roku. Ovšem jejich víza jim umožňovala pobyt do července 2007.



„Za více než roční nelegální pobyt na našem území byli manželé na dobu tří let vyhoštěni,“ doplnil mluvčí.