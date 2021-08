Barokní památku, která se nachází mezi Mikulovem a Sedlecem, poškodila mladistvá dívka z Břeclavska. „Kriminalisté zajistili dostatečné množství důkazů, mimo jiné u dívky také náčrtky obrazců, kterými byl most poničený. Obviněná se vyřádila také na objektech rybářů a železničářů, stranou jejího zájmu nezůstala ani autobusová zastávka,“ přiblížil mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Specializované firmě se podařilo most bez větších následků očistit. „Škoda tak činila pouze jednatřicet tisíc korun,“ dodal mluvčí.

Zástupci mikulovské radnice kvůli problémům se sprejery před časem dokonce uvažovali o instalaci kamerového systému.

Historický most kdysi tvořil jedinou přístupovou cestu k letohrádku nacházejícímu se na ostrově Insel uprostřed Nového rybníka. „Celá tato krajinářsky komponovaná část území v minulosti značně utrpěla. Zvláště v období po druhé světové válce, když se nacházela v nepřístupném pohraničním pásmu. Byla to zapomenutá stavba za železnou oponou. Proto jsme se ho rozhodli uvést do původní podoby, upravit i okolní krajinu, a propojit tak české a rakouské příhraničí,“ přiblížil před časem starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Stavební práce na projektu Portz Insel započaly předloni v dubnu. Kromě Mikulovských se na projektu podíleli i Sedlečtí a Drasenhofenští z druhé strany hranice.