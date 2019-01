Brno /FOTOGALERIE/ – V budově Krajského soudu v Brně v úterý pokračoval proces s Radimem Žondrou, který je obžalovaný z více než dva roky starého útoku na tenistku Petru Kvitovou. Při něm pachatel vážně poranil Kvitovou na levé ruce, útočil v jejím prostějovském bytě. Obžalovaný od svého zadržení trvá na nevinně. Dvacátého srpna 2016, kdy k útoku došlo, byl podle svých slov celý den v práci

V průběhu prosince 2016 pracoval obžalovaný jako zedník pro stavební firmu Almeco na výstavbě haly v Napajedlích. Zde se podle obhajoby měl nacházet také v den útoku. Potvrdila to i jeho současná partnerka. „Ráno ode mě odjel do práce, kde byl celý den. Psali jsme si o tom v průběhu dne zprávy na mobil,“ vysvětlila. Konverzaci mezi ní a Žondrou však nemohou policisté zkontrolovat. „Zprávy jsme z telefonů mazali, protože jsme v té době oba ukončovali naše předchozí vztahy,“ vysvětlil Žondra.



Přítomnost obžalovaného na stavbě v době napadení se nepodařilo potvrdit ani dalším předvolaným svědkům. „Asi není možné přesně dokázat, zda byl v den napadení Radim Žondra v práci. V ten den ale byla na stavbě jedna z mnoha kontrol, a kdyby tam nebyl, někdo by si toho nejspíše všiml,“ vysvětlil bývalý spolupracovník obžalovaného a stavbyvedoucí Michal Zbránek.

Že Žondra strávil dvacátý prosinec v práci na stavbě haly v Napajedlích, si myslí také jeho bývalý zaměstnavatel Petr Křenek. „Následující den se na stavbě betonovaly nějaké výkopy, které bylo den předtím nutné osadit. Pamatuji si, že na tuto práci byl Žondra v Napajedlích přítomen,“ uvedl.



Jestli se obžalovaný opravdu dvacátého prosince nacházel na staveništi, není možné určit ani ze stavebních dokumentů. „V žádném ze záznamů se neuvádějí přímo jména zaměstnanců, kteří ten den na stavbě byli, pouze jejich počet,“ vysvětlila předsedkyně senátu Dagmar Bordovská



Za vydírání a porušování domovní svobody hrozí obžalovanému až dvanáct let ve vězení. Radim Žondra však stále trvá na své nevině. „Jedna z psycholožek, která zpracovával můj psychologický posudek o mně řekla, že jsem možná rozmazlený fracek, ale nejsem tak hloupý, abych něco podobného udělal. S tím souhlasím,“ uvedl v úterý před soudem.



Soud s Radimem Žondrou, kterého policie dopadla na základe anonymního upozornění poté, co už případ odložila, bude pokračovat v únoru. Úterního jednání se zúčastnil také mluvčí Petry Kvitové Karel Tejkal. „Petra Kvitová je momentálně pracovně v Austrálii. Má zájem vypovídat a snad bude přítomna u příštího soudního jednání,“ sdělil.