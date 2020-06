„Operátor kamerového systému zachytil muže podobného popisu zrovna ve chvíli, kdy nasedl na kolo a vydal se k mostu,“ informovala ve středu preventistka Městské policie v Břeclavi Lenka Rigó.

Poté, co zahlédl její kolegy, měl odbočit do vedlejší ulice. „Nebylo mu to nic platné. Strážníci jej zastavili a nejen že u něj nalezli plynovou pistoli, ale také mu naměřili téměř dvě promile alkoholu,“ upozornila strážnice.

Muže i zbraň si následně převzali přivolaní policisté.

O den dříve jim také předali řidiče auta, který vyjel před půlnocí a neměl rozsvícená světla. „Právě tím na sebe upozornil strážníky, kteří jej zastavili na Komenského nábřeží. Při projednávání přestupku vyšlo najevo, že muž vyjel nejen bez kontroly světel, ale i bez řidičského oprávnění, které mu bylo již dříve odebráno policií. Z přestupku se tak stal rázem trestný čin,“ dodala Rigó.