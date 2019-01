Břeclav /AKTUALIZOVÁNO/ - Bombou vyhrožoval muž, který odpoledne přepadl banku v Břeclavi. Chtěl peníze, ale policie zasáhla včas a pachatele chytila.

Přepadená břeclavská pobočka banky Ge Money Bank. | Foto: DENÍK/Kateřina Hübnerová

Středeční odpoledne se stalo pro zaměstnance jedné břeclavské banky doslova kovbojkou. Kolem páté hodiny odpoledne totiž vstoupil do banky neznámý muž, který požadoval peníze s tím, že má u sebe výbušninu. Policisté ovšem pachatele záhy zneškodnili a odvezli na služebnu k výslechu.

„Zatím mohu uvést jen to, že jsem zadrželi podezřelého čtyřiatřicetiletého muže, který není z břeclavského okresu. Byl předveden k výslechu. Vzhledem k tomu, že vyhrožoval výbušninou, tak se v bance konají opatření, zda se tam opravdu nenachází,“ popsala situaci krátce po přepadení břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.

K bance okamžitě vyjely jednotky hasičů i záchranářů. Policisté také uzavřeli silnice a příjezdové cesky kolem, což řadě Břeclavanů zkomplikovalo cestu domů.

„Cestu k bance jsme museli uzavřít. Pachatel totiž uvedl, že má výbušninu. Protože u něj ale žádnou policisté nenašli, museli jsme se přesvědčit, že ji nezanechal v bance. Proto jsme byli nuceni uzavřít nejen samotný objekt, ale i okolí. Dopravu jsme odklonili z toho důvodu, abychom mohli rychle reagovat, kdyby se v bance něco stalo. Evakuovat okolní domy nebylo třeba,“ vysvětlila Haraštová.

Podle informací Břeclavského deníku to ovšem pachatel nejprve zkoušel v sousední kavárně. „Barmanka nám říkala, že sem přišel muž, který vypadal nejspíš na nějaký sociální případ. A chtěl po zákaznících, aby mu zaplatili vodu nebo něco. Když to odmítli, vydal se do sousední banky,“ popisovala předehru dramatických chvil jedna ze zákaznic sousední kavárny, která si přála zůstat v anonymitě. Kvůli své bezpečnosti.

Pak už prý jen šokovaní hosté sledovali drama, které se odehrávalo ve stejné budově, v níž sídlí i kavárna. Jen v její druhé polovině. „Muž začal pracovníky banky za dveřmi ohrožovat nožem. Potvrdil to i pracovník ostrahy, který muže někde uvnitř zamkl. Popisoval nám to, když vyběhl z budovy ven. To už byla na místě policie,“ pokračovala žena. Také podle ní měl muž s sebou batoh a igelitku a tvrdil, že uvnitř je bomba.

„Naši zaměstnanci postupovali naprosto profesionálně podle všech bezpečnostních předpisů, které pro tyto případy máme. Použili jsem veškeré bezpečnostní prvky a díky tomu a také úzké spolupráci s Policií České republiky se podařilo pachatele velmi záhy dopadnout,“ potvrdil mluvčí banky Milan Kříž s tím, že si muž sice odnesl nějakou hotovost, ale ta byla zadržena spolu s ním.

Podle břeclavské policejní mluvčí nakonec policisté v bance žádnou výbušninu nenašli. „Případ si převzali policisté z kriminální služby, kteří se k tomu zatím nechtějí blíže vyjadřovat. Muž ještě není obviněn, je pro nás pouze podezřelý,“ dodala ve středu večer Haraštová.

ELIŠKA WINDOVÁ, MICHAL ŠUPÁLEK