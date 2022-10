Muže bodla do srdce: Lituji, že jsem nepíchla sebe, řekla žena z Kostic u soudu

/VIDEO/ Držím nůž a na jeho špičce je krev. To je jediné, co si z konfliktu pořádně vybavuji. Tak zněla v pátek dopoledne u brněnského krajského soudu slova devětatřicetileté ženy obžalované z pokusu o vraždu. Svého manžela měla loni 27. prosince na statku v Kosticích na Břeclavsku bodnout nožem přímo do srdce, muž však jako zázrakem přežil. Za pokus o vraždu hrozí ženě až osmnáct let za mřížemi.

Dlouhý pobyt za mřížemi hrozí ženě, která loni těsně po Vánocích bodla svého manžela přímo do srdce. | Video: Deník/Terezie Sekáčová