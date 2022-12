V dalších týdnech a měsících začala na lokalitě přibývat další otrávená zvířata a policisté zužovali okruh možných podezřelých, kteří by měli důvod dravce trávit. Jako nejpravděpodobnější pachatel se jim jevil právě starší myslivec a chovatel holubů a drůbeže. „Na konci května jsme na žádost kriminalistů asistovali při domovní prohlídce u podezřelého. Našli jsme nádobu s karbofuranem, injekční stříkačky a plato od vajec, do kterých muž vpichoval jed,“ popsala Hlubocká.

Muž z Břeclavska trávil dravé ptáky. Policisté u něj našli nebezpečný jed

Během výslechu se podezřelý muž plně doznal. „Uvedl, že jako osoba věnující se dlouhodobě chovu holubů a drůbeže, a rovněž věnující se dlouhodobě myslivosti, aplikoval karbofuran injekční stříkačkou do slepičích vajec a mrtvých holubů, které pokládal jako návnadu u svého pozemku v úmyslu hubit škůdce jeho chovu holubů a drůbeže,“ uvádí usnesení o zahájení trestního stíhání z posledního června letošního roku.

Bolest a utrpení

Následný rozsudek mimo jiné uvádí, že muž dvěma luňákům, dvěma liškám a třem kunám způsobil usmrcení způsobem přivozujícím nepřiměřenou bolest a utrpení. Muž byl obviněn z přechovávání omamné a psychotropní látky, týrání zvířat a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Za to mu hrozilo až šest let ve vězení. Soudkyně Okresního soudu v Břeclavi mu v polovině letošního října udělila trest vězení na tři roky s tříletým podmínečným odkladem.

Jedná se o druhého odsouzeného traviče dravců v Česku. Prvním byl rybníkář z Klatovska, který vloni za otrávení dvou orlů a dvou krkavců karbofuranem u Mečichova na Strakonicku dostal trest dva a půl roku podmíněně s odkladem na tři a půl roku. Tento travič se k činu nepřiznal.

Trávení volně žijících zvířat je podle ornitologů v Česku velký problém. Od roku 2017, kdy existuje terénní psí jednotka, Česká společnost ornitologická zdokumentovala a předala policii 115 případů, jejichž obětmi se stalo 526 zvířat. Traviči většinou používají jed karbofuran, jehož držení je v celé Evropské unii od roku 2008 zakázané pro přílišnou jedovatost, dříve se používal jako pesticid. Karbofuran je smrtelný i při malé dávce, a to i pro člověka.

Velmi silný jed

Karbofuran zabíjí až čtyři živočichy v řadě, lze tak nalézt zvířata, která se otrávila pozřením části jiného otráveného živočicha. „Jde o velmi silný jed, který hned po požití ochromí nervovou soustavu a zvíře umírá za plného vědomí v bolestech a křečích. Při tom nemůže dýchat, roztahuje křídla a zatíná pařáty. Jedná se o mimořádně krutý způsob usmrcení a návnady pohozené v přírodě jsou nebezpečím pro vše živé, od ptáků, přes lišky, kuny, ale například i pro psy na vycházce,“ upozorňuje psovodka Hlubocká.

Psi ornitologů jsou speciálně vycvičení tak, aby nález pouze označili a nijak se u něj nezdržovali, aby nevdechli jedovaté výpary. Každý výjezd je pro ně velkým rizikem, a to nejen kvůli otráveným návnadám. „Psí jednotka se kromě otrav zabývá i dalšími druhy ptačí kriminality, nejčastěji zástřely, ale v poslední době se také setkáváme se zakázanou praktikou chytání do želez. Pokud by pes stoupl do nastražených želez, znamená to pro něj v lepším případě konec kariéry,“ upozorňuje Hlubocká. Líčení želez je v Česku trestný čin.

Reálný počet otrav je podle ornitologů vyšší než počet případů, které se jim podaří zachytit. „Na celou republiku máme pouze jednu psovodku. Aby se podařilo dopadnout další traviče, je potřeba i pomoc veřejnosti. V případě nálezu podezřelých uhynulých ptáků může veřejnost pomoci ohlášením. Pokud k trávení dojde v našem okolí a máme informace, které by mohly k usvědčení traviče pomoci, podejme svědectví. A pomoct lze také jasným postojem v rodině i mezi přáteli, že trávení je naprosto neakceptovatelné. Nejbližší rodina a přátelé traviče totiž často o jeho počínání vědí. V takovém případě zkrátka není možné trávení jen tiše tolerovat,“ upozorňuje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.