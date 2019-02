Natlačili se do dveří a chtěli peníze. Skončili ve vazbě

Břeclav – Dva násilníky, kteří se pokusili vynutit si peníze na muži z břeclavského sídliště, dopadli tamní policisté. „Útočníci ve věku pětatřiceti a šestačtyřiceti let muže nejprve osočovali před vchodem do panelového domu. Když se napadený pokusil rychle odejít do bytu, následovali ho a proti jeho vůli se natlačili do vstupních dveří sotva je odmekl,“ popsala incident policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Poté útočníci muže fyzicky napadli a dožadovali se peněz. „Napadenému se podařilo dovolat na tísňovou linku, toho už se agresoři zalekli a utekli," upřesnila Haraštová. Policisté podle získaného popisu a shromážděných informací oba podezřelé s bohatou trestní minulostí vypátrali. „Nyní čelí obvinění z loupeže a porušování domovní svobody. Soud vyhověl návrhu na uvalení vazby," dodala mluvčí.

Autor: Martin Moštěk