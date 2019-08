Jižní Morava – Podle rozsudku nechal bývalý kastelán valtického zámku Michal Tlusták zničit pětačtyřicet obrazů soudobých umělců v celkové hodnotě téměř tři a půl milionu korun. Ve středu mu Krajský soud v Brně potvrdil podmíněný trest v délce třiceti měsíců s odkladem na tři a půl roku za poškození cizí věci. O případu vedeného od roku 2014 již dříve Deník Rovnost informoval.

Bývalý kastelán valtického zámku Michal Tlusták u břeclavského okresního soudu. | Foto: Deník / Spěvák Přemysl

Zničené obrazy pocházely z let 2001 až 2005 a vznikly pro mezinárodní sympozium Velký formát. „Rozsudek je kvalitní. I my, kteří nemáme takové výtvarné znalosti, žasneme nad tím, co se stalo. Je zvláštní, že krádež je hodnocena přísněji než poškození cizí věci. Zničení věci je naprostá zlovůle,“ řekl soudce Aleš Flídr.