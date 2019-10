Břeclav – Policisté z Napajedel se zabývají případem okradení důchodkyně ve vlaku, který jel z Břeclavi do Otrokovic. „Žena přišla o peněženku, v níž měla doklady, tři sta euro a sedm set korun,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Osmaosmdesátiletá žena nastoupila v neděli po poledni v Břeclavi do rychlíku směřujícího do Otrokovic. V kupé seděla společně s mužem ve věku kolem pětapadesáti let. „S sebou měla batoh, který po celou cestu nespustila z očí. Když vlak projížděl městem Napajedla, vyšla žena z kupé a šla k zadním dveřím, protože chtěla na následující stanici vystoupit. Muž vyšel z kupé vzápětí po ní, při průchodu uličkou se na ni přitiskl a pokračoval v cestě,“ popsala policejní mluvčí zřejmě klíčkové okamžiky.