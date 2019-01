Perná – Nepříjemně překvapený je starosta Perné Ludvík Michlovský. Policisté v obci zadrželi muže, který se podílel na distribuci závadného alkoholu. U sebe měl sto šedesát litrů otrávené pálenky. „Vím o tom málo, jen že u něj byla policie a dělala domovní prohlídku," říkal starosta.

Ilustrační fotografie. | Foto: ČTK

Muž podle něj není tamním rodákem, v obci si však postavil dům, v němž bydlí déle než deset let. „Našli to u něj ve sklepě, který měl pod domem. Je vinařem. Pro nás je to znepokojivé, neřekl bych, že se to celé dostane až k nám," dodal Michlovský.

Muž z Perné je jedním z pětice zadržených lidí, po kterých šli policisté v minulých dnech. Všichni dohromady přechovávali tři sta šedesát litrů závadného alkoholu. Další zadržení jsou z Karlových Varů nebo Hranic na Přerovsku.